Mit Musik und Filmen ins neue Jahr

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Musik, Literaturverfilmungen, Montagsakademie - so lassen sich die Schwerpunkte des Programms des Gerhart-Hauptmann-Museums im ersten Halbjahr 2018 umreißen. Die Kultur-Einrichtung, die gerade ihr 30. Jubiläum gefeiert hat, startet am 25. Januar, um 19 Uhr, mit der Vorstellung eines Buchs von Anita Kühnel über die Friedrichshagener Autorin Charlotte E. Pauly ins neue Jahr.

Zu den großen Publikums-Magneten der ersten Jahreshälfte dürfte der für den 28. April, 17 Uhr, geplante Auftritt der Schauspielerin Thekla Carola Wied gehören. Die Mimin liest, begleitet von dem Musiker Frank Fröhlich, Texte von Wolf Biermann, Günter Grass, Mascha Kaleko, Kurt Tucholsky und anderen. "Stürmische Zeiten" ist das Programm überschrieben; Eintritt: sieben Euro.

Großer Beliebtheit erfreut sich auch Hans-Joachim Scheitzbach. Der Violoncellist spielt am 3. Juni, 16 Uhr, solo drei Bach-Suiten. Das Konzert findet in Hauptmanns einstigen Wohnräumen statt, aus Platzgründen ist daher eine Anmeldung dringend erforderlich, heißt es im Programm. Ohnehin gilt, so Leiter Stefan Rohlfs, dass Karten reserviert und bis zwei Wochen vor der Veranstaltung abgeholt und bezahlt sein müssen - sonst verfällt die Reservierung.

Viele Leckerbissen bietet wieder die monatliche Reihe "Der besondere Film". Da geht es um Erwin Geschonneck in "Das Beil von Wandsbek" (26.1.), um Theodor Fontane (23.2.), um Louis Malle und seinen Thriller "Fahrstuhl zum Schafott" (23.3.), Meryl Streep (27.4.), die antifaschistischen Filme der Defa (25.5.) und um Volker Schlöndorffs "Homo Faber" nach Max Frischs Roman (29.6.), Beginn jeweils 19 Uhr.

In der populärwissenschaftlichen Montagsakademie breitet Ortschronist Frank Retzlaff in zwei Vorträgen (29. Januar und 28. Mai) sein Wissen zur Bahnstrecke Berlin-Frankfurt aus, es geht um die Hugenotten (26.2.) und um Kiezdeutsch (26.3.).

Weitere Infos und Reservierung unter Tel.: 03362 3663.