Ideen gegen die Winterflaute

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Während in der Sommersaison von Mai bis September die Übernachtungskapazitäten in Angermünde kaum ausreichen, bleiben im Winter viele Ferien-Betten leer. Der Tourismusverein entwickelt spezielle Winterangebote, um die Nebensaison attraktiver zu machen.

Windiges nasskaltes Schmuddelwetter statt Sonne und Schnee lockt niemanden zum Wandern oder Radfahren aus dem Haus. Im Winter ist oft tote Hose in hiesigen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Es fehlen noch Freizeit- und Ausflugsangebote, die Angermünde und Umgebung auch in der kalten Jahreszeit für Touristen attraktiv machen, räumt Johanna Henschel, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Angermünde ein. Gemeinsam mit den Mitgliedern und touristischen Dienstleistern tüftelt sie deshalb an neuen, für die Region maßgeschneiderten Konzepten und Angebotspaketen, um die touristische Saison in Angermünde zu verlängern.

Die ersten speziellen Winterangebote sind bereits auf dem Markt. Gästeumfragen und Analysen von touristischen Trends sind Voraussetzung, um nicht am Bedarf vorbei zu planen. "Wir sind kein klassisches Winterurlaubsgebiet. Wer in die Uckermark kommt, sucht in der Regel Ruhe, Entspannung, Natur und ländliche Kultur", weiß Johanna Henschel. Wellness und Genuss werden deshalb gerade in der Nebensaison stärker in den Vordergrund gerückt. So hat der Tourismusverein gemeinsam mit seinen Partnern ein neues Winterpaket geschnürt, das Gäste komplett oder auch teilweise buchen können. Unter dem Motto "Wellness & Genuss am Weltnaturerbe Grumsin" gibt es ein dreitägiges Programm mit geführten Wanderungen durch den Buchenwald Grumsin, Käse-Fondue-Picknick am Wolletzsee und Führung mit Verkostung von hochprozentigen Bränden in der Grumsiner Brennerei, romantische Nachtwanderung durch die historische Altstadt Angermünde, Wellness in der Spa-Kranichinsel des Flair-Hotels Weiss. Auch ein Besuch des Nabu-Naturerlebniszentrums steht auf dem Programm. Damit lassen sich schon ein paar Wintertage auch bei schlechtem Wetter gut erleben.

Der Tourismusverein ist offen für weitere Ideen und Angebote von Dienstleistern und Kulturschaffenden und schaut auch über den Tellerrand in die Region, um Angebote zu vernetzen, zum Beispiel mit dem Theater in Schwedt oder der Therme in Templin oder dem Kloster Chorin. Ein neues Angebot für Herbst, Winter und Frühjahr sind auch romantische Vollmondwanderungen, die der Naturführer Roland Schulz in Kooperation mit der Grumsiner Brennerei und dem Tourismusverein entwickelte.

In Vollmondnächten von September bis April werden Führungen in den Grumsin angeboten, wo man den Aufgang des Mondes miterlebt und dabei spannende Geschichten hört. Der Rückweg mit Fackeln führt zur Grumsiner Brennerei in Altkünkendorf, wo man sich am Lagerfeuer stärken kann. Die nächste Vollmondtour startet übrigens am 31. Januar.

Genauer kennenlernen und buchen können Touristen die neuen Angebote direkt beim Tourismusverein, der mit Plattformen und Reservierungssystemen der Tourismus Marketing Uckermark und Tourismus Marketing Brandenburg verlinkt ist und wirbt, sowie bei den einzelnen Partnern. Auf der Internationalen Grünen Woche im Januar in Berlin und auf anderen Reisemessen bundesweit werden die neuen Angebote ebenfalls vorgestellt.

Als neue Geschenkidee für Angermünde gibt es in der Touristinfo übrigens einen Gutschein, den man nach Belieben bei vielen Partnern der Stadt einlösen kann. Das reicht von Einkaufsgutscheinen bei Geschäften der Angermünder Einkaufsmeile und in Hofläden, über Kanutouren im Nationalpark, Schifffahrten auf der Oder bis zum zweitägigen Wolleworkshop oder Likör-Seminaren.

13 Anbieter machen da mit, bei denen der Gutschein einlösbar ist. "Zu Weihnachten ging dieser Gutschein schon sehr gut, der aber das ganze Jahr über auch zu anderen Anlässen verschenkt werden kann", berichtet Johanna Henschel.