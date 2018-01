Nagelbrett unter Vorderrad

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Dank eines Augenzeugen ist der Bad Freienwalder Burkhard Irrgang am Dienstag, ausgerechnet an seinem 76. Geburtstag, womöglich einem Unglück entgangen. Gegen 10 Uhr stellte er seinen Audi Q3 (MOL-BE 214) auf dem Parkplatz vor Kaufland ab. Er wollte noch etwas für die bevorstehende Familienfeier einkaufen."Als ich gegen 10.30 Uhr zu meinem Auto zurückkam, sprach mich ein Herr an", berichtete Burkhard Irrgang. Dieser erklärte ihm, er habe beobachtet, wie ein großer älterer Mann einen Gegenstand unter sein Auto gelegt habe.

Als Burkhard Irrgang nachschaute, fand er ein Brettchen mit einer Schraube genau unter seinem rechten Vorderrad. Wenn er zurückgefahren wäre, hätte sich die Schraube wohl in seinen Reifen gebohrt, ist er sich sicher.

Der Bad Freienwalder erstattete anschließend Strafanzeige bei der Polizei, die nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Wenn die Luft nicht gleich aus dem Reifen entwichen wäre, sondern erst während der Fahrt, hätte es böse Folgen haben können, sind sich Burkhard Irrgang und wohl auch die Polizei sicher.

Zumal einer seiner Reifen am 7. November schon einmal platt war. Es hatte sich eben so eine Schraube vor seiner Garage eingefahren. Sie konnte jedoch herausgezogen und das Loch von einem Reifendienst geschlossen werden.

Burkhard Irrgang möchte sich unbedingt bei dem Augenzeugen bedanken, der womöglich Schlimmeres verhindert hat. Er würde ihm gerne persönlich die Hand schütteln, bedauert aber, dass er sich weder seinen Namen noch seine Telefonnummer aufgeschrieben hat. "Ich habe gar nicht so weit gedacht, als er mich ansprach", sagte Burkhard Irrgang. Er bittet ihn, sich bei der MOZ oder direkt bei ihm zu melden.

Der Bad Freienwalder, der unterem anderem im Zieglerverein in Altglietzen und im Wintersportverein in Bad Freienwalde aktiv ist, hegt indes einen Verdacht. Es gehe vermutlich um eine persönliche Sache. "Ich würde dem Augenzeugen auch gerne ein Bild zeigen, vielleicht erkennt er den Mann wieder", so Burkhard Irrgang, der hofft, dass sich das Problem bald löst.

"Ich kann nur anderen Menschen empfehlen, gelegentlich auch mal unter das Auto zu schauen", fügte Burkhard Irrgang hinzu. Das werde er jetzt nach diesen Erfahrungen sicher tun.