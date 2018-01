Polizeibericht Schwedt vom 04.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) Wildunfälle laufen glimpflich ab

Schwedt. Mit leichten Blessuren ist ein Autofahrer am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Schwedter Landstraße von Heinersdorf davongekommen. Der 26-Jährige war mit seinem Opel Astra kurz nach 7 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen kollidierte mit zwei kleinen Bäumen und einem Leitpfosten. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann einem Tier ausweichen, das plötzlich auf die Straße gelaufen war. Einen Wildunfall gab es am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auch auf der L 216 in Höhe der Bushaltestelle Heinrichshof. Dort kollidierte ein Mazda mit einem Wildschwein. Es blieb beim Blechschaden, das Tier flüchtete.

90-jähriges Opfer vertreibt Räuberin

Prenzlau. Mit lauten Hilferufen und Schlägen mit ihrem Gehstock hat eine 90 Jahre alte Frau in Prenzlau eine Räuberin in die Flucht geschlagen. Die Seniorin war am Dienstagmittag in der Braustraße von der Frau plötzlich attackiert und umklammert worden. Die Angreiferin versuchte noch, ihrem Opfer die Handtasche zu entreißen, was es aber nicht zuließ. Die 66 Jahre alte Räuberin lief davon, wurde von der Polizei aber bald gefasst und aufgrund ihres Erscheinungsbildes in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nun ärztliche Hilfe bekommt.

Diebe richten hohen Schaden an

Schönwerder. Einen Schaden im sechsstelligen Bereich haben Diebe in einem Windpark zwischen Schönwerder und Bandelow hinterlassen. Sie machten mehrere dort abgestellte Baufahrzeuge unbrauchbar und nahmen aus Baucontainern hochwertige Werkzeuge mit.

Gestohlenes Auto entdeckt

Wollin. Ein Anfang Dezember in Hannover gestohlener Kia Optima ist am Dienstagnachmittag in Wollin gefunden worden. Der Wagen mit polnischen Kennzeichen stand auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes, bedeckt war er mit einer Plane. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei, wer das Auto auf dem Areal abgestellt hat.