Polizeibericht Strausberg vom 04.01.2018

Irina Voigt

Strausberg (MOZ) Papiertonne abgefackelt

Strausberg. Am Dienstagvormittag brannte auf einem Schulgelände in der Heinrich-Dorrenbach-Straße eine Papiertonne. Die Tonne wurde durch die Flammen vollkommen zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Schätzsumme von rund 500 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung als Ursache für das Geschehen aus.

Einbrecher im Haus

Rehfelde. In der Nacht zu Dienstag gelangten Einbrecher im Ortsteil Werder in ein Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten im Haus alle Räume und sämtliches Mobiliar. Sie nahmen eine Geldkassette mit. Kriminaltechniker konnten umfangreiches Spurenmaterial sichern, das nun ausgewertet wird.

Schmuck, Laptop und Geld gestohlen

Ahrensfelde. Wie der Polizei Dienstag angezeigt wurde, waren Einbrecher in ein Wohnhaus in der Volkerstraße gelangt. Dort durchsuchten die Eindringlinge dann sämtliche Räume nach Verwertbarem. Nach ersten Erkenntnissen fielen ihnen dabei Schmuck, ein Laptop sowie etwas Bargeld in die Hände.