Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 04.01.2018

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Drei Haftbefehle vollstreckt

Bundespolizisten haben innerhalb von zehn Stunden in Frankfurt drei Haftbefehle vollstreckt. Nach einem der beiden 27-jährigen Gesuchten wurde gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht. Er war wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Raub sowie schweren Raub verurteilt worden. Nun wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der andere 27-Jährige, der wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilt worden war, zahlte die noch offene Geldstrafe und konnte weiterreisen.

Auflieger am Baum hängengeblieben

Am Mittwochmorgen wurde von der B167 ein Unfall gemeldet. Gegen 6.20 Uhr war zwischen Lebus und dem Abzweig Schönfließ der Auflieger eines Tiefladers an einem Baum hängengeblieben. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer des Gefährts einem Tier ausweichen, wodurch der Anhänger ins Schlingern geriet. Der entstandene Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.

Pkw Citroen gestohlen

In den späten Dienstagnachmittagsstunden haben Unbekannte einen Pkw Citroen gestohlen. Das Auto hatte einen geschätzten Wert von ungefähr 10 000 Euro. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Schubertstraße in Richtung Birnbaumsmühle. Am Freitag wird an der Sophienstraße geblitzt.

Blitzer