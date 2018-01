Polizeibericht Eberswalde vom 04.01.2018

MOZ

Eberswalde (MOZ) Dreifach-Kollision auf der Autobahn

Finowfurt. Aus bisher noch ungeklärter Ursache sind am Mittwochmittag drei Fahrzeuge auf der A 11 zwischen Finowfurt und Lanke in südlicher Fahrtrichtung miteinander kollidiert. Drei Personen wurden leicht verletzt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn war kurzzeitig voll gesperrt. Gegen 14.30 Uhr konnten beide Fahrspuren wieder freigegeben werden. Weil mehrere Fahrzeuge im Rückstau liegengeblieben waren, kam es darüber hinaus zu Stau.

Einbrecher nehmen Schmuck mit

Ahrensfelde. Schmuck, ein Laptop und etwas Bargeld haben Einbrecher in einem Wohnhaus in der Volkerstraße in Bernau erbeutet.Sie hatten sämtliche Räume durchsucht. Der Einbruch wurde der Polizei am Dienstag angezeigt – wie auch der Einbruchsversuch in einen Einkaufsmarkt in der Straße an der Tränke in Bernau. Die Einbrecher scheiterten bei dem Versuch die Türverglasung zu zerstören. Sie gelangten nicht ins Innere, hinterließen aber einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Besitzer gesucht

Eberswalde. Die Polizei versucht nach bisher erfolgloser monatelanger Suche den Besitzer eines industriellen Scheibenreinigungsgeräts zu finden. Die Maschine (Baujahr 2008) der Marke Puraqleen war bereits am 19. September vorigen Jahres auf einem Feldweg in der Biesenthaler Straße in Richtung Lausitzer Straße gefunden worden. Unklar ist, wer das Gerät dort ablegte und ob es gestohlen worden war. Wer sein Eigentum wieder erkennt oder den Besitzer kennt, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03338 3610 zu melden.