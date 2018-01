Polizeibericht Freienwalde vom 04.01.2018

MOZ

Freienwalde (MOZ) Zwei Menschen bei Brand verletzt

Eberswalde. Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Paul-Trenn-Straße in Eberswalde am Dienstagnachmittag sind ein 82 Jahre alter Mann und seine 78-jährige Frau verletzt worden. Beide mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte heiße Asche aus dem Ofen holen wollen – dabei entzündete sich die Plastikschaufel.

Familie flüchtet vor Feuer

Eberswalde. Ein Weihnachtsbaum ist am Dienstagabend in einer Wohnung an der Ringstraße in Eberswalde in Flammen aufgegangen. Die Bewohner konnten den Brand nicht löschen und brachten sich vor dem Feuer in Sicherheit.

Besitzer gesucht

Eberswalde. Die Polizei sucht bereits seit Monaten den Besitzer eines industriellen Scheibenreinigungsgeräts. Die Maschine (Baujahr 2008) der Marke Puraqleen war am 19. September 2017 auf einem Feldweg in der Biesenthaler Straße in Eberswalde in Richtung Lausitzer Straße gefunden worden.