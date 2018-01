Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Deckenplatte mit Axt beschädigt

Fehrbellin (RA) Offenbar mit einer Axt haben Unbekannte die Deckenplatten und die Tür eines Abstellraumes einer Bankfiliale in der Berliner Straße in Fehrbellin beschädigt. Mitarbeiter stellten den Schaden in Höhe von rund 100 Euro am Dienstag fest und informierten die Polizei. l Titel Titel Titel Titel

