Polizeibericht Seelow vom 04.01.2018

UWE SPRANGER

Seelow (MOZ) Auflieger an Baum hängen geblieben

Lebus. Am Mittwochmorgen, gegen 6.20 Uhr, ist auf der B167 zwischen Lebus und dem Abzweig Schönfließ der Auflieger eines Tiefladers an einem Baum hängengeblieben. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer einem Tier ausweichen wollen, wodurch der Anhänger ins Schlingern geriet. Der Sachschaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.

Bundespolizei nimmt zwei 27-Jährige fest

Frankfurt. Bundespolizisten haben in zehn Stunden drei Haftbefehle im Raum Frankfurt vollstreckt. Zuerst wurde am Dienstag ein 27-jähriger Pole ertappt, gegen den ein Haftbefehl von 2014 vorlag. Am frühen Mittwochmorgen wurde ein ebenfalls 27 Jahre alter Russe in einem Bus an der A 12 festgenommen. Er war wegen gefährlicher Körperverletzung und Raub verurteilt.