Reklame aus dem Pinsel

Katrin Hartmann

Eberswalde (MOZ) Farbe ist schon auf allen Aufstellern zu sehen. Nur ganz fertig sind sie noch nicht. Die Mitglieder des Eberswalder Forstfaschings haben in den vergangenen Wochen intensiv gewerkelt, um das Motto der diesjährigen Saison bunt zu gestalten. Nun geht es in den Endspurt.

Ein Pinselstrich fehlt noch, um den Sandmann auf dem dunkelblauen Hintergrund gut sehen zu können. Die Farben sind dick, decken gut. Astrid Schilling setzt die letzten Farbtupfer auf die Leinwand. "Fertig", sagt sie und möchte nicht unerwähnt lassen, dass ihre beiden Enkelinnen Lia (11) und Lin (10) bereits tatkräftig mitgeholfen haben.

Unterstützung, darauf können sich die Mitglieder des Eberswalder Forstfaschings dieser Tage verlassen. Mehr als 60 Prozent der Kulissen für die Faschingsveranstaltungen am 10. und 17. Februar sind bemalt. Alle nach dem Motto der Saison: "Reklame hier und Werbung da, wir woll'n alles - ist doch klar!". Die Aufsteller im Eberswalder Klimastall erheitern mit schrägen Abwandlungen gängiger Werbesprüche. So werden Waschmittel, Zahnpasta, Brillenanbieter, Reinigungsmittel und andere durch den Kakao gezogen.

Die Mottofindung war nicht schwer, sagt Isabell Sydow, die seit diesem Jahr die neue Vorsitzende des Eberswalder Forstfaschings ist. "Da waren wir uns alle schnell einig." Das war nicht jedes Jahr so. "Einige versuchen bereits seit Jahren ihre Vorschläge durchzubringen", sagt die 27-Jährige und lacht. "Nur bislang ohne Erfolg." Ernst nimmt die Absage eines Vorschlags aber niemand.

Die rund 50 Mitglieder helfen sich gegenseitig, stehen sich zur Seite. "Bei uns sind die Aufgaben verteilt. Es gibt Untergruppen. Die Vorbereitung der Aufsteller übernimmt zum Beispiel die Gestaltungsgruppe." Natürlich mit Unterstützung anderer Mitglieder. Anders wären die gut 160 Aufsteller, die kreativ bemalt werden wollen, nicht zu schaffen, sagt die Vereinsvorsitzende. Gerade zwischen den Jahren helfen viele, die frei haben. Schließlich soll das Haus Schwärzetal zum Programm im Februar wieder in allen Ecken ausgiebig geschmückt sein.

"Thematisch geben wir zwar keine Kostümzwänge vor, aber die meisten Besucher geben sich trotzdem Mühe nach dem Motto zu erscheinen", sagt Isabell Sydow. Welche kostbaren Perlen unter den Verkleidungen in den vergangenen Jahren zu Tage getreten sind, finden an den bunten Abenden oft gar nicht genügend Wertschätzung, sagt Isabell Sydow.

Zu sehen sein werden einige davon allerdings bald in einem Bildband. Das 50-jährige Bestehen des Vereins, welches in der vergangenen Saison bereits groß gefeiert wurde, soll nun in zahlreichen Bildern und auf 150 bis 180 Seiten festgehalten werden - auch mit Fotos, die die Vereinsarbeit hinter den Kulissen zeigen. In dem Bildband sollen die Jahre und jeweilige Faschingssaison auf je zwei Seiten abgedeckt werden. "In den 80er-Jahren war es komischerweise schwieriger passende Fotos zu finden. Aber jetzt steht das Grundgerüst für den Bildband steht", sagt Rüdiger Schulz, Projektleiter des Buches. "Die Realisierung ist allerdings noch in Arbeit", so der 63-Jährige, der den Verein bereits leitete und nun seit 37 Jahren dabei ist. Rüdiger Schulz hat sich zudem an die Digitalisierung der alten Unterlagen und Fotos gewagt.

In der Woche vor dem 10. Februar werden die Eberswalder Forstfaschingsmitglieder mit ihren fertiggestellten Kulissen in das Haus Schwärzetal einziehen. Dann geht es um die Feinabstimmungen. Auch für die Kleinen. Am 13. und 14. Februar kümmert sich die Faschingsgarde um den Kinderfasching. Neu bei den Veranstaltungen der Erwachsenen ist zudem, dass nur noch draußen geraucht werden darf. Zugreifen bei den Karten lohnt sich in jedem Fall, versichert Isabell Sydow.

Wer Karten für die Veranstaltungen am 10. und 17. Februar haben möchte, kann diese am 26. Januar in der Zeit von 12 bis 16 Uhr sowie am 27. Januar von 12 bis 15 Uhr im Foyer des Paul-Wunderlich-Hauses kaufen.