Zeitpunkt verpasst

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Der Preisunterschied ist beträchtlich: Konventionell erzeugt, kostet ein Kilo Schweine-Nackensteak manchmal nur vier Euro, bei Bio-Ware können es 20 Euro und mehr sein. Konsumenten stehen deshalb vor der schweren Wahl, entweder günstig einzukaufen oder etwas Gutes für die Tierhaltung zu tun, dabei aber tief in die Tasche greifen zu müssen. Da einen Mittelweg zu schaffen, wäre sinnvoll. Deshalb ist die Einführung eines staatlichen Tierwohl-Siegels, das auch in der konventionellen Landwirtschaft zu besserer Tierhaltung beiträgt, eine gute Idee.

Nur hat der zuständige Landwirtschaftsminister Schmidt seine Chance verpasst, die Reform durchzusetzen. Vor einem Jahr, als er mit dem Thema an die Öffentlichkeit ging, wäre der richtige Zeitpunkt zum Handeln gewesen; da hatte er sogar noch Tierschutzorganisationen mit an Bord. Doch der CSU-Politiker wollte Landwirte und Handel schonen, was der Koalitionspartner SPD nicht mitmachte. Resultat: Das Siegel kam nicht.

Und jetzt ein neuer Anlauf mit demselben Minister - wie soll das klappen? Beim möglichen Partner SPD ist Schmidt nach seinem Sololauf beim Thema Glyphosat unten durch. Und als Verhandler mit den Lobbygruppen hat er sich als zu schwach erwiesen. Also: Wenn schon Neustart, dann richtig.