Anerkanntes Ehrenamt

Andrea Linne

Bernau/Eberswalde (MOZ) Rege diskutieren kann Peter Kikow. Der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates im Barnim streitet für die Interessen der älteren Generation, ihm zur Seite steht ein Gremium, das sich engagiert. Das würdigt der Kreis auch, indem er dem Gremium ein jährliches Budget von 7800 Euro zur Verfügung stellt.

Davon kann die Miete im Seniorenbüro Eberswalde gestützt werden. 3000 Euro fließen in Veranstaltungen, die im Rahmen der Brandenburgischen Seniorenwoche stattfinden. 2100 Euro sollen als Sachkosten die Arbeit des Beirates unterstützen. Jahrelang hatte der Kreistag die Arbeit des Seniorenbeirates mit 6300 Euro gefördert. Nun partizipiert das Gremium davon, dass es dem Landkreis gut geht. Allein 2017 wurden 629 Veranstaltungen organisiert mit 38 272 Gästen.

So fahren Mitglieder im Beirat übers Land, um sich für die Belange von 47 000 Frauen und Männern im Rentenalter zu kümmern. Das sind 30,3 Prozent der Gesamtbevölkerung im Barnim. Insgesamt, so begründete der Beirat in seinem Antrag an den Landkreis Barnim, würde die Gruppe am stärksten von allen wachsen. Parlamente vor Ort in den Gemeinden, kommunale Verwaltungen und Wohlfahrtsverbände sowie Kirchen und zahlreiche ehrenamtliche Helfer müssten dies stärker beachten. Schließlich würden im Gegenzug die Barnimer Senioren mit Wissen und Rat, aber auch engagiert auftreten. Das Potenzial, so der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates, Peter Kikow, könne sogar noch stärker als bisher genutzt werden. Zu den Schwerpunkten der Arbeit des Beirates zählt der 73-jährige Vorsitzende das Schaffen von geeignetem Wohnraum, generationsübergreifende Begegnungsstätten, aber auch eine aktive Teilhabe am Leben. Wenn in diesem Jahr schon zum 25. Mal die Seniorenwoche in Brandenburg stattfindet, stehen auch wieder sportliche und kulturelle Aktivitäten auf dem Programm. Allerdings müssten ehrenamtlich Aktive auch unterstützt werden, so der Marienwerderaner. Auf Unverständnis stoße "das bis 2025 herausgeschobene Problem der Rentenanpassung Ost-West". Kikow: "Wer 1990 65 Jahre alt war, muss hundert werden, um in den Genuss der Anpassung zu kommen." Kritisch begleitet der Beirat auch den Abbau von Öffentlichen Personen- und Nahverkehrsverbindungen, Einkaufsmöglichkeiten, Praxen und Sparkassen.