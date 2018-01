Jugendberufsagentur geht an den Start

Susann Haase

Eberswalde (MOZ) Die Jugendberufsagentur öffnet heute offiziell in der Agentur für Arbeit Eberswalde ihre Pforten. Jugendliche unter 25 Jahren, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, Job und neuen Perspektiven sind, finden hier Unterstützung aus einer Hand, erklärt Gaby Wehrens, Geschäftsführerin des Jobcenters das neue Projekt. Mitarbeiter der Jobvermittlung und Betreuung sowie der Berufsberatung sollen gemeinsam Jugendlichen Perspektiven in der Arbeitswelt aufzeigen. Die Träger des Projekts sind die Agentur für Arbeit, das Jobcenter Barnim und das Jugendamt Barnim.

Mit frischen Farben, einer gemütlichen Sofalandschaft und modernem Design will die Jugendberufsagentur so wenig wie möglich "institutionalisiert" daherkommen. Die Zielgruppe sei so am besten zu erreichen, ist man in der Agentur überzeugt. Jugendliche, denen die berufliche Perspektive und ein Lebensplan per se fehlen, der zunehmenden Gruppe der wohnungslosen jungen Erwachsenen, aber auch Ausbildungs- und Studienabbrechern will man hier Hilfestellung bieten. Sie sollen lernen ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Aktuell sind im Landkreis Barnim 420 Menschen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Rund 281 von ihnen beziehen Hartz IV.

"Keiner darf uns verloren gehen", so der Wunsch und zugleich hehre Anspruch, der von Seiten des Landkreises geäußert wird. "Jeder Barnimer soll eine Berufsausbildung haben", bringt es Amtsleiter Wilhelm Benfer auf den Punkt. Bislang würden die Jugendlichen in der Praxis oft zwischen den verschiedenen Zuständigkeiten von Jobcenter und Jugendamt zerrieben.

Künftig werde die Hilfe aus einer Hand erfolgen, verspricht die Agentur-Chefin Petra Röhlinger-Hissnauer. Dieser Ansatz solle schon frühzeitig verhindern, dass die Jugendlichen abgleiten und den Zugang zur Arbeitswelt verlieren. Oftmals hätten die jungen Menschen gar keine Vorstellung, welche Berufe und Tätigkeiten es überhaupt gibt und welche Chancen und Verdienstmöglichkeiten sie haben. Der Landkreis Barnim biete mittlerweile eine Vielzahl auch anspruchsvoller Jobs, betont Benfer.

Die Arbeitsagentur rechnet mit großem Interesse der Jugendlichen. Ob das Projekt tatsächlich erfolgreich sein wird, könne erst im kommenden Jahr gesagt werden. Die Erfahrungen aus anderen Landkreisen stimmten aber zuversichtlich.