Neuer Anlauf für Tierwohl-Siegel

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) startet einen neuen Versuch zur Verbesserung der Tierhaltung in der konventionellen Landwirtschaft. Bei den Sondierungen mit der SPD werde die Einführung eines staatlichen Tierwohl-Siegels Thema sein, sagte er am Mittwoch in Berlin.

Anfang 2017 hatte Schmidt bereits angekündigt, mit einem staatlichen Label Landwirte dazu bewegen zu wollen, die Haltungsbedingungen zunächst von Schweinen zu verbessern. Die Tiere sollten in einer ersten Stufe beispielsweise bis zu einem Drittel mehr Platz bekommen. Die Beteiligung wäre freiwillig gewesen; die Landwirte hätten vom Handel aber mehr Geld bekommen. Das Vorhaben scheiterte unter anderem, weil Tierschutzverbände nach anfänglichem Wohlwollen absprangen und am Ende die Zeit zu knapp wurde, um mit dem Koalitionspartner SPD Details auszuhandeln.

Bei der Vorstellung des Ernährungsreports 2018 verwies der CSU-Politiker darauf, dass nach einer beim Umfrageinstitut Forsa in Auftrag gegebenen Studie 90 Prozent der Verbraucher bereit wären, einen Aufpreis zu zahlen, "wenn die Tiere besser gehalten werden, als es das Gesetz vorschreibt". Gut die Hälfte der Befragten gab an, dafür einen bis zu 50 Prozent höheren Preis zu akzeptieren. Biofleisch, dessen Absatz in Deutschland stagniert, ist oft sogar doppelt so teuer wie konventionell erzeugte Ware.

Laut dem Report essen knapp ein Drittel der Befragten täglich Fleisch oder Wurst, die Mehrheit mehrfach die Woche. "Der Veggie-Trend ist zwar vorhanden, er umfasst aber nur einen geringen Teil der Bevölkerung", kommentierte Peter Matuschek von Forsa die Zahlen.

Als erfreulich wertete Minister Schmidt das Umfrageergebnis, nachdem 72 Prozent der Deutschen täglich frisches Obst und Gemüse zu sich nehmen. "Je älter, desto gesundheitsbewusster" ernähren sich die Menschen, heißt es im Report. Schmidt wies darauf hin, dass in der Gruppe der unter 18-Jährigen nur 80 Prozent angaben, dass gesunde Ernährung wichtig sei, gegenüber 96 Prozent der über 60-Jährigen. Er forderte deshalb erneut, dass Ernährung Schulfach werden solle; dies umzusetzen sei aber Ländersache.

Die Potsdamer Grünen-Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock kritisierte, dass Schmidt bei der Ernährungsbildung statt Taten "seit Jahren nur schöne Worte" finde. Die Einführung eines Tierwohllabels begrüßte sie, forderte aber, dass es für Landwirte verpflichtend sein müsse. "Das Label ist überfällig. Es darf aber nicht nur ein Symbol sein, sondern die Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass die Tierhaltung eine neue Qualität erreicht", sagte sie der Märkischen Oderzeitung.