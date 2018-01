Allianz der Nationalisten

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist natürlich kein Zufall, dass Polens neuer Regierungschef Mateusz Morawiecki seine erste Auslandsreise zu Viktor Orban unternimmt. Denn die rechtskonservativen Regierungen in Warschau und Budapest wollen demonstrieren, dass sie ähnliche Positionen vertreten. Sie lehnen nicht nur die Aufnahme von Flüchtlingen aus arabischen Ländern ab, sondern nehmen auch Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats nicht so genau.

Stattdessen besteht ihr Ziel darin, die absoluten Parlamentsmehrheiten ihrer Regierungsparteien weiter zu festigen. Dafür wurden schon die Unabhängigkeit der Justiz eingeschränkt und die öffentlichen Medien auf Linie gebracht. Nach außen hin versucht man das als patriotischen Kurs zu verkaufen.

Austreten aus der EU will man freilich dennoch nicht. Dazu profitieren beide Länder viel zu sehr von den Fonds, die von reicheren EU-Staaten finanziert werden. Polens Regierungspartei hat aber auch noch keine Angst vor Sanktionen aufgrund von Rechtsstaatlichkeitsverletzungen, weil diese in der EU nur einstimmig beschlossen werden können und Viktor Orban sein Veto angekündigt hat. Freilich sollte man sich in Warschau nicht sicher sein. Denn bei der Wahl von Donald Tusk zum EU-Ratspräsidenten hatte Orban am Ende gegen Polen gestimmt.