Schmetterbälle zum 2018er-Auftakt

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Das Team "Volleybären" hat nach einem 2:1-Finalerfolg gegen "VC Hackestramm" das 9. Neujahrs-Volleyballturnier des SV Borussia Criewen gewonnen, das wie alle Jahre durch die Märkische Oderzeitung präsentiert und mit Preisen sowie personell unterstützt wurde.

Einige Team-Namen ließen bei manchem vielleicht die Erinnerung an die Nacht wach werden: "VC Hackestramm" und "6 Jägermeister" konkurrierten diesbezüglich mit "Hart am Glas" oder "Don Promillo". Dass sie nur 14 Stunden nach Mitternacht aber wieder fit waren, um das letztlich sechsstündige Turnier gut und mit so manch mehr als passabler Leistung über die Bühne zu bringen, spricht für die 16 jungen Frauen und die 40 Männer, die sich diesen sportlichen Stress am ersten Tag des neuen Jahres gern antaten. Und die gleich mal eine Engelsgeduld bewiesen, als es beim anfänglichen Team-Zusammenstellen ein wenig klemmte.

Schließlich aber waren zehn Team-Kapitäninnen ausgemacht, die mit vier oder fünf Spielern nach dem "Prinzip Zufall" ihre Mannschaften auffüllten. Bald hatte der Computer auch die Ansetzungen der jeweils zehn Partien in den beiden Vorrundengruppen ausgespuckt, sodass auf drei Feldern gleichzeitig das Annehmen, Baggern, Passen und Schmettern beginnen konnte.

"500 gr. Hack" mit Steffi Weiher an der Spitze musste sich genauso erst als Team finden wie das Sextett mit dem wundervollen Fantasienamen "Honecker auf Gesundheitsreise" mit Kapitänin Anni Zöllner - beide gaben die jeweils bis 15 Punkte ausgetragenen zwei Sätze ihrer Matches gegen "6 Jägermeister" und "Hart am Glas" genauso ab wie auf dem dritten Feld Kathrin Baums Mannschaft "Bis einer heult!". Dann nahm das Turnier Fahrt auf. Bei "VC Hackestramm" und "Volleybären" war schon frühzeitig erkennbar, dass sie jeweils zwar nur zu fünft spielten, aber das Los spielstarke Besetzungen zusammengeführt hatte. In ihrer Gruppe B kam schließlich noch "Hart am Glas" dazu - der Dreikampf um die beiden zu vergebenen Halbfinalplätze aus dieser Staffel bestimmte das sportliche Niveau der Vorrunde.

Viel Engagement war aber auch in den anderen Mannschaften unverkennbar. So war das Grundprinzip dieser neunten Ausgabe des Neujahrsturniers schnell ausgemacht: Natürlich verliert niemand gern, ist gesunder Ehrgeiz eine prima Tugend - aber man muss "auch gönnen können"! Schließlich waren nach gut dreistündiger Turnierdauer die 20 Begegnungen in der Vorrunde geschafft - jedes Team wusste nun, in welche Richtung es diesmal geht. Vier Mannschaften behielten den immerhin mit 300 Euro dotierten Tageserfolg im Blick: Die "Muskelottos" hatten die A-Gruppe mit 7:1 Sätzen vor "6 Jägermeister" (6:2) für sich entschieden, die "Volleybären" (7:1) setzten sich in der anderen Staffel vor "VC Hackestramm" (6:2) durch.

Die beiden Gruppenfünften ermittelten den Inhaber der "roten Laterne" - "Bis einer heult" war zweimal mit 15:13 knapp das bessere Team und sorgte somit dafür, dass sich "Steifer Riese" ohne einen gewonnenen Satz aus dem Turnier verabschiedete.

Die jeweils Gruppenvierten und -dritten spielten eine eigene Runde um die Ränge 5 bis 8 (siehe nebenstehende komplette Resultatsübersicht). Dabei unterstrich "Hart am Glas" durch klare Satzgewinne gegen "Don Promillo" und letztlich auch einen Erfolg gegen "500 gr. Hack", dass man zu den stärksten Teams des Abends gehörte. Aber die "Hack"-Truppe, in der immer gute Stimmung herrschte, hatte zunächst mit einem 15:12 für Furore gesorgt, ehe der Kontrahent das Resultat im zweiten Abschnitt mit einem 15:9 zu seinem Gunsten entscheiden konnte.

In den Halbfinals hatten die Mannschaften aus der B-Gruppe jeweils relativ deutlich das bessere Ende für sich. So blieben "VC Hackestramm" (vorher mit zwei 1:1-Resultaten) sowie die "Volleybären" (einmal Remis) an diesem Tag weiter ungeschlagen und zogen als spielstärkste Vertretungen verdientermaßen in das entscheidende letzte Spiel in der Dreiklang-Sporthalle.

Zunächst lieferten sich aber die "Muskelottos" und "6 Jägermeister" noch ein spannendes kleines Finale. Nachdem "Muskelottos" Satz eins mit 15:14 gewonnen hatte, lautete das Resultat im zweiten Abschnitt genau umgekehrt. Das erforderte einen Tiebreak bis 8 Punkte, der schließlich zur klaren "Jägermeister"-Angelegenheit wurde.

Inzwischen zeigte die Uhr bereits die 20. Stunde des ersten Tages im neuen Jahr an. Und trotzdem waren "Volleybären" und "VC Hackestramm" noch einsatzstark dabei, um dem Publikum ein echtes Highlight zu liefern. Hauchdünn mit 15:14 legten die "Volleybären" im ersten Satz vor, doch der Gegner konterte nach 0:4- und 7:11-Rückstand mit einem 15:13 im zweiten Durchgang. Unabhängig von den "kleinen Punkten" gab es auch hier einen entscheidenden Tiebreak. Dabei zog das Team von Kapitänin Eileen Matzdorf von Anfang an das Geschehen an sich und behauptete sich mit 8:3.

An insbesondere durch die MOZ, aber auch durch die Stadtwerke bereitgestellten Preisen plus Teilnehmer-Sekt konnte sich jedes Team bei der Siegerehrung erfreuen - das erfolgreiche Quintett durfte sich die beachtliche Siegprämie teilen.