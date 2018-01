Britzer Nachwuchs mit guter Hinrunde

Britta Gallrein

Britz (MOZ) In der Nachwuchs-Abteilung von Fortuna Britz laufen die Planungen für die neue Saison schon auf Hochtouren. Erstmals seit Jahren wird Britz wieder eine A-Junioren-Mannschaft stellen und somit gute Voraussetzungen für die beiden Männermannschaften schaffen, erklärt Jugendleiter Sven Krumbach. "Dann ist Britz mit allen möglichen Nachwuchsmannschaften von ganz klein bis ganz groß im Fußballkreis vertreten."

In der aktuellen Saison trainieren beim FSV Fortuna Britz 115 Nachwuchskicker in zehn Mannschaften. Ziel des Vereins ist es, vielen Kindern die Möglichkeit zu geben, sich aktiv zu bewegen. Alle Mannschaften spielten im Fußballkreis Oberhavel/Barnim sowohl in der Kreisliga als auch in der Kreisklasse eine gute Hinrunde.

Die Britzer Nachwuchs-Teams erreichten folgende Hinrundenplatzierungen: Die B-Junioren belegen den ersten Platz in der Kreisliga (Trainer Spiegel / Krumbach). Platz sechs gab es nach der Hinrunde für die C-Junioren in der 1. Kreisklasse unter dem Trainergespann Wilkesmann/ Packheiser. Spitzenreiter sind auch die Britzer D1-Junioren in der 1. Kreisklasse mit ihren Trainern Hubrecht/ Gersdorf. Die D2-Junioren belegen in der 1. Kreisklasse Platz vier mit den Trainern Mieseler und Schimmelpfennig. Ebenfalls in der Kreisliga spielen die E1-Junioren und belegen unter Leitung der Trainer Müller/ Segebrecht Platz drei. Die E2 spielt in der 1. Kreisklasse und liegt dort auf Platz sechs (Trainer Müller/ Segebrecht). Fortunas F1 liegt in der Kreisliga auf dem neunten Rang (Trainer Henning/ Huwe). Die F2 kickt in der 1. Kreisklasse und belegt dort ebenfalls Rang neun (Trainer Lehmann/ Hänsch). Die G-Junioren spielen unter der Leitung der Trainer Feldhahn/ Hänsch und sogar eine H-Junioren-Mannschaft kann Fortuna vorweisen, die beim Trainergespann Mielke/ Lehmann trainiert.

"Nun heißt es, in der Rückrunde wieder fleißig Punkte zu sammeln, um die guten Platzierungen zu bestätigen oder zu verbessern. Aber vor allem steht der Spaß an der Bewegung im Vordergrund", betont Sven Krumbach.

In Januar wird ein eigenes Hallenturnier, der "Britzer Wintercup", im Sportkomplex Finowfurt ausgerichtet. Der "Britzer Sommercup" findet vom 29. Juni bis 1. Juli statt. Diesmal ist die Ingo Anderbrügge Fußballschule zu Gast.

Und im Sommer ist noch mehr los. Nach der erfolgreichen Ausrichtung der Endspiele im Kleinfeldbereich wird Fortuna Britz Gastgeber aller Nachwuchs-Pokalendspiele des Kreises sein. Ein Highlight im Rahmenterminplan des Fußballkreises Oberhavel-Barnim.