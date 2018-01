Tannenbaum geht in Flammen auf

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Während der Jahreswechsel selbst ruhig verlief, musste die Berufsfeuerwehr Eberswalde am Dienstag gleich zu zwei Bränden ausrücken. Am Nachmittag wurden die Männer zunächst nach Ostend gerufen - in die Paul-Trenn-Straße. Dort hatten sich Briketts in einem Keller entzündet. Feuerwehrchef Nikolaus Meier vermutet als Ursache für die Flammen Funkenflug. Ein älteres Ehepaar musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Deutlich höheren Schaden verursachte ein Wohnungsbrand am Abend in der Ringstraße. Ein Weihnachtsbaum mit Kerzen war dort in Flammen aufgegangen. Das Wohnzimmer sei komplett verrußt, so Meier, die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Wegen des Sanierungsbedarfs wird eine Ersatzwohnung gestellt. Die beiden Bewohner, darunter ein Kind, mussten ebenfalls in die Klinik eingeliefert werden. Die vier Betroffenen der beiden Brände hatten Rauchgasvergiftungen erlitten und zeigten Schocksymptome.