SPD-Bewerber geben Auskunft

Olav Schröder

Wandlitz (MOZ) In der Mitgliederversammlung der Wandlitzer SPD werden sich die Kandidaten für die Landratswahl vorstellen. Die Versammlung findet am Sonnabend um 15 Uhr statt und zwar im Hotel Barnimer Hof in Basdorf, Am Markt 9.

Im Anschluss an die Vorstellung der Kandidaten besteht die Möglichkeit, sie zu befragen und so mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Für die SPD bewerben sich der Panketaler Bürgermeister Rainer Fornell und die Ruhlsdorfer Ortsvorsteherin Annett Klingsporn um die Kandidatur zur Landratswahl. Da die Veranstaltung öffentlich ist, wird auch Gästen die Möglichkeit eingeräumt, Fragen zu stellen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird der Ortsverein seine zehn Delegierten zur Wahlkreiskonferenz des Unterbezirkes Barnim am 20. Januar in Melchow wählen. Dort wird der SPD-Kandidat für die Landratswahl im Frühjahr gekürt.