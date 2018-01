Unternehmen stellen sich vor

Olav Schröder

Panketal (MOZ) Das Freie Gymnasium in Panketal hat sich am 19. Januar viele große Firmen und Dienstleister ins Haus geholt, um den Schülern der Einrichtung die Praxis nahe zu bringen und bei der Berufewahl zu helfen. Nicht alle Abiturienten wollen studieren oder wissen nichts über berufliche Studienmöglichkeiten, wie sie unter anderem bei der Polizei oder in der Bundeswehr existieren.

Von 15 bis 19 Uhr sind aber auch große Wirtschaftsunternehmen wie IBM vertreten, die ihre Möglichkeiten für die Schüler und Förderungen für besonders Talentierte offerieren. Die Universität Potsdam bringt ihre Studienkataloge mit und informiert über Zugangsbedingungen.

Die Deutsche Bahn ist mit dabei, aber auch die Besco GmbH als Natursteinlieferantin. Bundespolizei und HTW informieren, welche Möglichkeiten in ihren Häusern bestehen. Das Gymnasium befindet sich in der Spreestraße 2 in Panketal.