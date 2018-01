25 Nachwuchskräfte für Frankfurt

Thomas Gutke

Markendorf-Siedlung (MOZ) 50 Nachwuchskräfte haben vor wenigen Tagen im Hauptsitz der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Berlin-Brandenburg in Markendorf-Siedlung ihre Ausbildungs- und Studienverträge unterzeichnet. An der feierlichen Veranstaltung nahmen auch Katrin Böhme, Referentin des Frankfurter Sozialbeigeordneten, sowie zahlreiche Familienmitglieder teil.

Von ursprünglich rund 500 Bewerbern werden 30 im August 2018 eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten aufnehmen. Weitere 20 werden ab September 2018 einen dualen Studiengang der Fachrichtung Sozialversicherungsrecht absolvieren. Die Hälfte der Nachwuchskräfte wird dauerhaft in Frankfurt beschäftigt. Das Besondere an einem Ausbildungsplatz bei der DRV ist, dass bereits mit der Vertragsunterzeichnung bei entsprechender Leistung die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis nach der Ausbildung garantiert ist.

"Uns ist es sehr wichtig, als einer der größten Arbeitgeber in der Region junge Menschen für unseren Hauptsitz zu gewinnen. Natürlich merken auch wir die Sogwirkung Berlins. Umso wichtiger ist es uns, eine gute Ausbildung und sichere Jobs mit beruflicher Perspektive in Frankfurt zu bieten", erklärt Geschäftsführerin Sylvia Dünn. "Weil in den nächsten Jahren viele Kolleginnen und Kollegen in Rente oder Pension gehen, bieten sich für junge Leute gerade jetzt gute Entwicklungsmöglichkeiten bei uns. Auch in den kommenden Jahren werden wir daher jährlich insgesamt 50 Nachwuchskräfte einstellen."

Die Rentenversicherung beschäftigt mehr als 2200 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Frankfurt arbeiten rund 900 Beschäftigte. Mehr über die Ausbildung unter http://bit.ly/AusbildungDRVBB. Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz werden wieder ab Sommer entgegengenommen.