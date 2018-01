Dorf wächst immer mehr zusammen

Anett Zimmermann

Altwriezen/Beauregard (MOZ) Etwas mehr als 280 Einwohner zählt der Wriezener Ortsteil Altwriezen/Beauregard. Und mit seinen Aktivitäten brauche sich dieser nicht zu verstecken, sagt Ortsvorsteher Peter Sperr nicht ohne Stolz.

"Karsten Ilm war für uns immer ein guter Ansprechpartner", sagt Peter Sperr, der seit Mai 2014 Ortsvorsteher von Altwriezen/Beauregard ist. Ilm, bisher Fachbereichsleiter II in der Wriezener Stadtverwaltung, steht als Bürgermeister künftig an deren Spitze. Am Freitag übergibt Uwe Siebert (parteilos) die Amtsgeschäfte an den CDU-Mann. Und deshalb hofft Peter Sperr natürlich, dass sich "an den kurzen Wegen im Rathaus" nichts ändern wird.

Auf Hinweise aus dem Ortsteil sei immer zeitnah reagiert worden, erklärt Peter Sperr und verweist auf gute Erfahrungen bei der Vorbereitung von Veranstaltungen, aber auch bei Problemen unter anderem mit der Laubentsorgung oder defekten Straßenlampen. So hätten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs erst kürzlich dafür gesorgt, dass Regenwasser am einstigen Konsum in Beauregard nicht mehr von kommunalem Grund auf das private Grundstück fließt. Außerden seien das Dach der Bushaltestelle in Altwriezen repariert und Sitzgelegenheiten installiert worden.

Sein Dank gilt unterdessen auch all jenen, die sich im Ortsteil engagieren. Das Zusammenwachsen sei inzwischen deutlich spürbar, sagte Sperr und verwies unter anderem darauf, dass Altwriezen und Beauregard ja bis in die 1950er-Jahre hinein eigenständige Gemeinden waren. Hinzu komme, dass sich Zugezogene gern einbringen wollen. "Das stiftet manchmal natürlich etwas Unruhe unter den Alteingesessenen", meint der 60-Jährige und findet auch dafür klare Worte: "Neue Besen kehren gut. Ich gehe gern jeder Anregung nach." Neben den Veranstaltungen des Fördervereins Kirche Altwriezen/Beauregard oder auch des Heimatvereins, der im Juli wieder ein Straßenfest organisiert habe, gebe es mittlerweile auch private Initiativen, zu denen Bewohner des Ortsteils eingeladen werden. Zuletzt habe man sich bei den Weihnachtsfeiern für die Kinder und die Senioren zusammengefunden.

Sperr selbst ist Mitglied in den Vereinen und auch der freiwilligen Feuerwehr. Der gelernte Schlosser und Kfz-Elektriker kam einst über seine Tätigkeit bei der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) nach Altwriezen, wo er seit 1985 auch mit seiner Familie lebt. "Wir sind von Karlshof hierher gezogen", erzählt der gebürtige Wriezener, der in Altwustrow aufgewachsen ist. 2007 hat er sich als Kfz-Sachverständiger selbstständig gemacht. Nicht nur deshalb sei das vergangene Jahr auch für ihn persönlich ein besonderes gewesen. "Ich bin auch zum zweiten Mal Opa geworden."

Doch schnell gehen seine Gedanken in seinen Ortsteil zurück. "Das Interesse der Bürger am Geschehen ist groß", findet Peter Sperr und verweist auf regelmäßig an die 30 bis 40 Teilnehmer bei den Informationsveranstaltungen. Allerdings, so räumt er ein, würde er sich manchmal mehr Meinungsäußerungen wünschen und dass der eine oder andere auch selbst Verantwortung übernimmt.

Termine für das neue Jahr konnte er jetzt zwar noch nicht nennen, aber die 19 Mitglieder des Kirchenfördervereins hätten bereits angekündigt, erneut zwei Trödelmärkte zu organisieren.