Laesicke sagt Tschüss

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) 27 Jahre lang hat sich Hans-Joachim Laesicke in der Verwaltung um die Geschicke seiner Stadt gekümmert, 24 Jahre davon als Bürgermeister. Bevor er am 8. Januar die Amtsgeschäfte an seinen Sohn und Nachfolger Alexander Laesicke übergibt, verabschiedet sich der Senior heute in der Orangerie von seinen Beschäftigten. Dabei werden sicher viele Erinnerungen aus den vergangenen Jahren ausgetauscht.

Die politische Laufbahn Laesickes begann mit der Wende und spiegelt die Geschichte im Osten Deutschlands wider. Von den wilden Zeiten der untergehenden DDR bis zur Wiedervereinigung, von der Aufbauhilfe durch die Hammer Stadtverwaltung, von Investoren mit Heilsversprechen und geplatzten Träumen, vom industriellen Niedergang und Arbeitsplatzverlust, vom langsamen Aufschwung und blühenden Landschaften, die mit der Landesgartenschau 2009 nach Oranienburg kamen.

Schließlich erlebte Laesicke drei Bundeskanzler und drei Ministerpräsidenten. Länger als er im Amt war nur sein Hennigsdorfer Kollege Andreas Schulz. Laesicke begrüßte viele Gäste in der Stadt, darunter die niederländische Königin Beatrix und Bundespräsident Johannes Rau.

In den jüngsten Jahren erlebte Laesicke, wie der Berlin-Boom auch Oranienburg erfasste und zu neuen Problemen führte: Es fehlen Wohnungen, Kita- und Schulplätze, das ÖPNV-Angebot ist völlig unzureichend, immer häufiger kommen auch Touristen in die einst hässliche Stadt.

27 Jahre lang hat auch der Generalanzeiger Hans-Joachim Laesicke begleitet, ihn zu offiziellen Anlässen und bei Presseterminen fotografiert und ihn dabei manchmal auch in ungewöhnlichen Situationen festgehalten. Laesicke überreichte Blumensträuße oder bekam selber welche, er eröffnete neu gebaute Straßen und Schulen, besuchte Firmen, begrüßte Gäste der Stadt und wurde zum Ritter geschlagen. Eine kleine Auswahl diese Bilder sowie frühere Fotos aus dem Privatalbum der Familie finden Sie auf dieser Seite zum Abschied des Bürgermeisters.