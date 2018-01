Polizei sucht Zeugen eines Raubes

Karin Sandow

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Dienstag ist es in Eisenhüttenstadt in der Straße der Republik, in Höhe des Durchgangs zur Eichendorffstraße, zu einem Raub gekommen. Eine 84-jährige Rentnerin lief dort mit ihrem Rollator den Weg entlang, als sie von einem Unbekannten geschubst wurde. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann griff die Handtasche vom Rollator der Frau und flüchtete in Richtung Eichendorffstraße. Die Seniorin beschrieb den Mann als etwa 1,80 Meter groß. Sein Haar soll kurz, blond und gelockt sein. Er trug eine helle Jeans, eine schwarze Jacke mit roten Streifen und eine Gürteltasche über dem Gesäß.

Die Kriminalpolizei bittet bei der Suche nach dem Täter um Mithilfe. Wer hat die Tat beobachtet und kann weitere Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03361 5680 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.