Drei Sitzungen an einem Abend

Irina Voigt

Herzfelde (MOZ) Drei Sitzungen finden am 11. Januar im Gemeindezentrum in der Möllenstraße statt. Um 18 Uhr treffen sich die Gemeindevertreter, um einen Bürger in den vorläufigen Ausschuss zur Vorbereitung und Neugründung einer Kulturgesellschaft zu berufen und über Anträge der Firma pure power GmbH zu beraten. Danach trifft sich um 18.30 Uhr der Ordnungsausschuss. Da geht es um die Aufwandsentschädigung für Feuerwehren und die Pflege der Friedhöfe. Um 19.30 Uhr sitzen dann die Mitglieder des Vorläufigen Ausschusses zusammen. Es geht um Namensvorschläge für die Gesellschaft und deren Gründung.