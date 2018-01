"Auf a geile Show" mit Nik P.

Patrizia Czajor

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit "Gloria" begann vor zwanzig Jahren die Karriere von Schlagerstar Nik P.. Über die Grenzen seiner Heimat hinaus wurde der Österreicher zehn Jahre später mit dem Song "Ein Stern" bekannt. Seine aktuelle Tournee ist ein Rückblick auf seine größten Hits. Am 17. März gastiert er in Frankfurt.

Mit fünfzehn hat er sich seine erste Gitarre gekauft, mit 19 dann seine erste Band gegründet. Seitdem steht Nik P. eigentlich ununterbrochen auf der Bühne. "Musik begeisterte mich schon als kleiner Junge und wurde dann zu meiner großen Leidenschaft", sagt der Österreicher, der mittlerweile auf eine 20-jährige Musikkarriere zurückblickt. Einer der Höhepunkte dieser Laufbahn war vor zehn Jahren der Erfolgshit "Ein Stern, der deinen Namen trägt", den er gemeinsam mit DJ Ötzi aufnahm, und für den er 10-fach Gold erhielt.

Das Jubiläum hat der Songschreiber und Interpret nun zum Anlass genommen, seine größten Erfolge in einem neuen Album zusammenzustellen. "Da oben #16" - eine Art "Best of Reloaded" - ist jedoch nicht nur eine Kollektion altbekannter Hits, sondern enthält auch neue Songs sowie Raritäten, die gerade vielen seiner deutschen Fans unbekannt sein dürften.

Die Musik des Österreichers, der mittlerweile in den USA lebt, wird als eine Mischung aus Schlager und Pop mit rockigen Elementen beschrieben, die vor allem Partystimmung verbreiten will. Um gemeinsam mit seinen Fans "20 Jahre Nik P." zelebrieren, lässt sich der Künstler, zu deren Markenzeichen auch der Ankerbart gehört, mit seiner Band in diesem Jahr wieder in seiner Heimat blicken. Auch seine Fans aus Frankfurt können im März seine erfolgreichsten Hits, zu denen zum Beispiel "Come on let's dance", "Der Mann im Mond" sowie "Der Fremde" gehören, in der Frankfurter Messehalle live erleben.

Eines konnten er und seine Bandkollegen hingegen auch nach 20 Jahren im Geschäft nicht ablegen, wie der Schlagersänger verrät. Es ist das Lampenfieber. Um etwas gegen die Aufregung zu tun, hätten sie deswegen ein Ritual entwickelt. In einem Kreis stehend legten sie die Hände aufeinander und schleuderten sie mit dem Schlachtruf "Auf a geile Show" in die Höhe. Dann erst geht es auf die Bühne.

Nik P. tritt mit seiner Band am 17. März um 20 Uhr in der Frankfurter Messehalle auf. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Onlineshop der Märkischen Oderzeitung erhältlich.