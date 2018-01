Sonderausstellung zu Klabund

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Rund 1000 Besucher im Museum "Haus Lebuser Land" und acht neue Vereinsmitglieder - die Zahlen gehören zur Bilanz des Heimatvereins Lebus für 2017. In seinem Resümee zum Vorjahr erinnert der Vereinsvorsitzende Günter Fehling an Höhepunkte, wie die beiden Foto-Ausstellungen zur Geschichte der Landwirtschaft in der Oderstadt. Mehr als 500 Besucher haben die von der Fotogruppe unter Leitung von Gudrun Kissinger gestalteten Schauen gesehen.

Zu Jahresbeginn hatte es mit einem Zugang für die Dauerausstellung des Museums einen Paukenschlag gegeben: Archäologe Martin Petzel vom Landesamt für Denkmalpflege präsentierte rund 3000 Jahre alte Keramik-Urnen, so genannten Leichenbrand.

Heimatgeschichte, Kultur und Natur - den Hauptthemen ist der Verein auch 2017 treu geblieben. - Mit Veranstaltungen in seinem Lesekreis, in dem zuletzt Claudia Sinnig aus Reitwein Erstaunliches zum Leben und Werk des in Lebus geborenen Schriftstellers Günter Eich zutage gefördert hat. Mit einem Vortrag von Klaus Vetter zu Martin Luther, einer Radwanderung in den Lebuser Busch, bei dem Ortschronist Manfred Hunger Einblick in die Geschichte der Siedlung gab. Mit Vorträgen und geführten Wanderungen des Biologen Werner Weiß. Und nicht zuletzt mit drei Arbeitseinsätzen auf den Adonisröschenhängen. "Der beste Lohn dafür waren deutlich mehr Blüten", sagt Günter Fehling.

Die Eckpunkte des Programms des Heimatvereins für dieses Jahr stehen. Traditionell beginnt es mit dem Neujahrsempfang im Museum. In seinem Rahmen wird am 26. Januar, ab 19 Uhr, eine Ausstellung zur Arbeit des ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers Frank Slawinski aus Lebus eröffnet. Er hat unter anderem den Silberschatz entdeckt.

Den Lesekreis 2018 eröffnet Detlef Bierstedt am 16. Februar mit Fontane-Texten. Am 2. März referiert Manfred Hunger zu "100 Jahre Tirpitz". Und am 21. April wird die Sonderausstellung zum Schriftsteller Alfred Klabund, dem Enkel des Lebuser Apothekers Hermann Henschke, eröffnet.