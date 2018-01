Hörl ersetzt gestohlene Fontanefigur

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Eine neue Fontanefigur wird der Neuruppiner Friedhof von Ottmar Hörl erhalten, nachdem eine solche Skulptur über die Weihnachtsfeiertage gestohlen worden ist. Zugleich kündigt der Künstler fürs Fontanejahr 2019 ein neues Projekt in Neuruppin an.

Für die Friedhofsverwaltung hatte die Arbeit nach den Feiertagen mit einem Schock begonnen. Denn zwischen dem 26. Dezember, 14 Uhr, und 27. Dezember, 9 Uhr, hatten Unbekannte die etwa 80 Zentimeter große Figur von einem Sockel gestohlen. 400 Exemplare der Figuren hatte der Künstler Ottmar Hörl 2016 für eine Installation geschaffen, die im Rahmen der damaligen Fontanefestspiele zu sehen war. Danach wurden die Figuren zum größten Teil verkauft.

Die Meldung über den Kunstraub wurde auch von der Nachrichtenagentur dpa aufgenommen und so deutschlandweit verbreitet. Auf diese Weise erfuhr auch Hörl davon. "Ich habe mich erst gewundert, dass dpa darüber schreibt", sagte Hörl am Mittwoch. "Immerhin ist Frankfurt doch ziemlich weit weg von Neuruppin." Für den Friedhof indes ist das von Vorteil. Denn Hörl möchte den entstandenen Verlust ausgleichen. "Ich werde dem Friedhof eine neue Figur schenken", erklärte er dem RA. Noch weiß die Friedhofs-Verwaltung allerdings nichts von ihrem Glück. Sie wird sich aber laut Hörl auch die Farbe der Plastik aussuchen können.

Von den Skulpturen sind mittlerweile gar nicht mehr viele zu haben. Dass sie derart beliebt sein würden, hatte Hörl nicht vorausgesehen. "Ich habe sie damals vor allem für die Leute gemacht, die die Konzerte in der Kulturkirche organisieren. Ich hatte die Wahl zwischen Fontane und Schinkel", berichtet er rückblickend. "Ich habe mich dann für Fontane entschieden, weil er einer der ersten richtig großen Reiseschriftsteller war und das daher gut passte. Ich bin aber nicht davon ausgegangen, dass das so erfolgreich sein würde. Das ist immer ein Problem, wenn man etwas zu einem Menschen schafft, der schon lange tot ist." Mittlerweile hat er aber gelernt, dass Fontane nicht nur in der Stadt Neuruppin noch immer von Bedeutung ist, sondern es auch außerhalb richtiggehende Fans gibt. Nicht zuletzt deshalb möchte er für das anstehende Fontanejahr noch einmal ein neues Projekt starten. Allerdings stehen die Überlegungen dafür noch ganz am Anfang, gibt Hörl zu.

Wer selbst eine der noch verbleibenden Figuren erstehen möchte, muss sich nicht beim Friedhof bedienen oder hoffen, dass Hörl ihm diese spendiert. Die Skulpturen in den Farben gelb und grau können unsigniert zum Preis von 350 Euro und mit Signatur von Hörl für 700 Euro auf der Internetseite www.ottmar-hoerl.de gekauft werden. Im Stadtgarten wird die unsignierte Version der Skulptur ebenfalls noch immer zum Kauf angeboten. Allerdings ist der Vorrat begrenzt. Interessenten sollten sich nicht zu lange Zeit lassen.