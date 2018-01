Blut spenden und Kreuzfahrt gewinnen

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost lädt am Freitag zu einem Sonderblutspende-Termin in der Oderstadt ein. Er findet von 14 bis 18 Uhr im Oder-Center (ehemalige Räume der Allianz) statt. Bedingt durch die zahlreichen Feiertage in den zurückliegenden zwei Wochen sei das Auffüllen der Bestände an Blutpräparaten zu Jahresbeginn dringend erforderlich, wirbt das DRK und betont immer wieder: Blutspender sind Lebensretter, denn für viele Erkrankungen gibt es keine Alternative zur Behandlung mit aus Spenderblut gewonnenen Präparaten. Diese hätten eine Haltbarkeit von teilweise lediglich fünf, maximal bis zu 42 Tagen.

Blutspender müssen mindestens 18 (höchstens 73/bei Erstspende Maximum 65) Jahre alt und gesund sein.

Als besonderes Dankeschön an all jene, die vom Jahresbeginn bis zum 31. März Blut spenden, will das Deutsche Rote Kreuz eine einwöchige Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln im November 2018 verlosen - anderen helfen und selbst etwas gewinnen, könnte das Motto lauten.