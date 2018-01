Bücher auf Rädern

Janet Neiser

Bahro (MOZ) Zu übersehen ist der rote Bus in Bahro am Mittwoch nicht. Zum ersten Mal im neuen Jahr macht die Fahrbibliothek des Landkreises Oder-Spree am Nachmittag in dem Dorf Halt - 20 Minuten, dann geht es weiter Möbiskruge. Und Andy Bergunde sowie Edgar Bunde müssen nicht lange auf Kundschaft warten. Schon nach wenigen Minuten öffnet sich die hydraulische Tür.

Theresia Fischer kommt strahlend herein, holt sogleich zwei Bücher aus der Tasche und legt sie vorn auf den Bibliothekstresen. "Eins haben sie noch zu Hause", stellt Andy Bergunde fest. "Bis Anfang Februar können Sie es behalten. Reicht Ihnen das?" Die Rentnerin nickt und schaut sich gleich wieder um in dem gut beheizten Bus, in dem Krimis, Liebesstorys, Märchen, Biografien, DVDs, CDs und vieles mehr zur Auswahl stehen.

"Wenn alles komplett ist, haben wir etwa 4000 Medien", erklärt Edgar Bunde. "Aber es ist ja immer vieles ausgeliehen." Vier Tage in der Woche ist der Mitarbeiter des Kreisarchivs sowie des Lese-Medienzentrums mit seinem Kollegen in dem Bus auf Tour. Begonnen hatte einst alles in Fürstenwalde. Und seit der Kreisreform 1994 ist die mobile Bibliothek nun kreisweit unterwegs. Mit den Jahren sind immer mehr Orte hinzu gekommen, überall dort, wo Bibliotheken geschlossen haben - in Mixdorf zum Beispiel. Andere Haltestellen hingegen sind mittlerweile weggefallen, weil die Resonanz dort nicht entsprechend war, teilte die Kreisverwaltung mit.

Theresia Fischer aber ist froh, dass Edgar Bunde und sein Kollege mit den Büchern auch nach Bahro kommen. Extra bis nach Eisenhüttenstadt fahren, wo es eine große Stadtbibliothek gibt, das wolle sie nicht, betont sie. Seit 2006 ist sie im Bibliothekssystem des Kreises gespeichert. "Biografien lese ich sehr gern", erklärt sie und schaut sich die Regale an, wo immer wieder auch neue Bücher stehen. "Viele wundern sich, dass wir so neue Medien haben", sagt Bunde. Im Haushalt des Kreises gebe es einen extra Etat für die Neuanschaffung von Büchern und DVDs. Aber oft kämen auch Spenden von Lesern, die zu Hause mal ihren Lesestoff aussortieren.

Lange ist Theresia Fischer in dem Bus nicht allein. Jutta Krehs hat sich ebenfalls Zeit genommen für die Fahrbibliothek. Manchmal laufe sie sogar von Ossendorf hierher, weiß Edgar Bunde. "Aber heute aufgrund des Wetters nicht", wirft sie gleich ein und wendet sich dann an den Mann an der Ausleihe. "Ich hätte gern das Buch von dem Film, der gerade im Fernsehen läuft", betont sie. ",Im Wald' von ..." Der Name fällt ihr grad nicht ein, aber Edgar Bunde kann sofort helfen: "Von Nele Neuhaus". "Ja, wenn das da ist, würde ich das gern ausleihen", sagt Jutta Krehs. Der nächste Besuch ist also vorprogrammiert. Vielleicht schon in 14 Tagen, dann macht die Fahrbibliothek wieder Halt in Bahro.