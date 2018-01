Sperrmüll-Ecken den Kampf angesagt

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Quartiersmanagement Hegermühle greift eine Anwohnerinitiative gegen illegale Sperrmüllablagerungen auf. "Wie in vielen Wohngebieten Strausbergs, wird auch in Hegermühle viel Sperrmüll illegal im öffentlichen Raum abgestellt", sagt Franziska Kluge.

Da engagierte Bewohner in Hegermühle nicht mehr untätig zusehen wollten, habe sich u. a. auf Initiative des Quartiersrates in Hegermühle die Arbeitsgruppe "Sperrmüll" gegründet. In dieser AG engagieren sich alle im Wohngebiet vertretenen Wohnungseigentümer (SWG, Wohnungsbaugenossenschaft "Aufbau", Oderland Wohnungsbaugesellschaft, TAG Immobilien AG als Verwalterin der Eigentümergemeinschaft), Bewohner aus dem Quartiersrat und die Stadtverwaltung Strausberg für ein sperrmüllfreies Wohngebiet. Koordiniert wird die AG vom Quartiersmanagement Hegermühle.

Ein großes Problem sei, so Franziska Kluge, dass viele Anwohner offensichtlich nicht wissen, dass sie ihren Sperrmüll anmelden müssen und nicht jeder Unrat auch Sperrmüll ist: "Sprich: Nicht alles, was man rausstellt, wird abgeholt, und so entstehen in den Wohngebieten immer wieder Müllecken."

Um dem aufklärend entgegen- zuwirken, würden im ersten Schritt Plakate entworfen, die das Verfahren zur Anmeldung des Sperrmülls anschaulich erklären und die zum Jahresbeginn in allen Hauseingängen in der Hegermühle ausgehängt werden. Die Botschaft: Alle Bewohner können dreimal im Jahr bis zu drei Kubikmeter Sperrmüll kostenlos für eine Abholung anmelden.

"Zudem werden an besonders von illegalen Sperrmüllansammlungen betroffenen Stellen im Wohngebiet Schilder angebracht, die darauf hinweisen, dass dies kein Ort für Sperrmüll ist", sagt Franziska Kluge.

Am nächsten Mittwoch um 14 Uhr soll das Wohngebiet mit engagierten Bewohnern und Eigentümern in ein sauberes Jahr 2018 starten. Die ersten Schilder werden gemeinsam gegenüber vom Hauseingang Am Herrensee 43 angebracht.

Der Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) unterstützt die Aktion und wird dabei sein. Das Quartiersmanagement stellt die Infoplakate zur Sperrmüllabholung vor. Interessierte Bewohner sind dazu eingeladen.