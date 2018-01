Neue Vielfalt in der Gastronomie

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nachdem das griechische Restaurant "Taverna Athos" im Oderspeicher noch vor Weihnachten seinen Betrieb hatte aufnehmen können, werden in diesem Jahr weitere gastronomische Einrichtungen in der Stadt eröffnet. In der Magistrale ist an der einstigen Polareisbar bereits der Schriftzug des neuen Lokals "Londoners" zu lesen. Ihsan Kapcin, Inhaber des "City Kebap", wird hier ein Café mit Bar betreiben und will in Kürze eröffnen. Direkt nebenan wird im einstigen italienischen Restaurant ein von zwei Syrern betriebenes arabisches Restaurant entstehen.

Ein Syrer eröffnet auch im Oderturm ein Lokal. Das Restaurant "Al Jasmin" sollte zwar längst offen sein, momentan laufen aber noch Umbauarbeiten. Das Angebot ist bereits am Außenzugang veröffentlicht. Pächter Mahmoud Al Eshat hofft nun, im Februar die ersten Gäste begrüßen zu können.

Ganz oben im Oderturm sind die Umbauarbeiten im "Turm 24" in vollem Gange. Sebastian Gozdek aus Slubice, der neue Pächter, bereitet parallel die Eröffnung eines deutsch-polnischen Restaurants in der Schmalzgasse vor und will sich später auch des Eiscafés unten im Oderturm annehmen. Und im Herbst möchte die Restauratorin Alicja Kuberka das Pumpenhaus an der Oder eröffnen.

Seit fast einem Jahr wird im Bahnhof die Eröffnung der zweiten "Subway"-Filiale angekündigt. Ob es in diesem Jahr klappt, war nicht zu erfahren.