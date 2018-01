Dem Baum geht es an die Spitze

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Keine Schneeflocke hat sich auf ihm niedergelegt. Dafür regnete es ordentlich, als der Weihnachtsbaum am Mittwochmorgen von der Seelower Feuerwehr abgetragen wurde. Knapp fünf Wochen lang hat die Colorado-Tanne den Marktplatz geschmückt - mit Lichtern und Gebasteltem.

Schlechtes Wetter gäbe es nicht, lediglich schlechte Kleidung, sagt Edmund Schulz am Mittwochmorgen. Es ist noch dunkel, als der Gerätewart der Seelower Feuerwehr zwei seiner Kollegen in der Drehleiter gen Baumspitze befördert. Ast für Ast entfernen die Männer die Baumbeleuchtung, die an die Stadt zurückgegeben wird. Und natürlich auch den bunten Schmuck. "Den haben die Kindergartenkinder gebastelt", erinnert Schulz.

Ende November war der Baum - eine Colorado-Tanne - von Mitarbeitern der Firma Sixdorf&Müller aus dem Garten der Familie Ristau aus Gusow geholt worden. Das Aufstellen hat in der Kreisstadt Tradition. Mitarbeiter der Seelower Firma und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr packen dabei gemeinsam an. Den Abbau haben die Feuerwehrleute allein geschafft. Sie trotzten dem heftigen Regen, bearbeiteten den Stamm, sägten von unten die Äste ab.

"Das Grüne bringen wir nach Zernikow", informiert Edmund Schulz. Ein privater Abnehmer kann es dort als Tierfutter verwenden. Den Stamm darf sich einer seiner Kollegen mitnehmen, verrät der Gerätewart.

Am 13. und 20. Januar können die Seelower dann ihre abgeschmückten Tannen morgens vor ihre Haustüren legen, wenn sie sie von der Feuerwehr abholen lassen wollen. Auf dem Areal des Heimatvereins "Schweizerhaus Seelow" werden diese dann am 20. Januar, ab 16 Uhr, im Neujahrsfeuer verbrannt. Dieser Tradition, die sich in der Region immer größerer Beliebtheit erfreut, wird in vielen Orten des Oderbruchs ab dem zweiten Januarwochenende gefrönt.

Dafür werden ausgediente Weihnachtsbäume von Feuerwehrleuten eingesammelt. In Neuhardenberg geschieht dies am 5. und 6. Januar. "Die Wehren fahren rum und sammeln die Bäume von den Haustüren ein", informierte Amtswehrführer Martin Zohles. Im Amt Lebus veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Alt Zeschdorf am 13. Januar eine Weihnachtsbaumverbrennung, zu der alle Bürger eingeladen sind. "An dem Sonnabend fahren wir als Feuerwehr ab 9 Uhr die Häuser ab und sammeln die Bäume ein, fahren sie auf das Feuerwehrgelände und dort geht es ab 16.30 Uhr los mit dem Feuer", sagt Alt Zeschdorfs Ortsvorsteher Uwe Köcher.

Darüber hinaus wird - wie jedes Jahr - die Weihnachtsbaum-entsorgung durch den Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) organisiert. Die entsprechenden Abholtermine sind im Entsorgungskalender der EMO notiert, sowie auch online einsehbar (siehe Info-Kasten).

Auch hier sind die Bürger gebeten, ihre Bäume an der Haustür beziehungsweise an ihrem Grundstück für die Abholer bereit zu legen. "Die Bäume kommen dann nach Hennickendorf", sagt EMO-Werkleiterin Angela Friesse. Wer die angegebenen Termine des EMO und der Feuerwehren verpasst, habe im Grunde Pech. Eine Notlösung könne dann höchstens sein, die Bäume klein zu schneiden und über den Laubsack zu entsorgen, so Angela Friesse.