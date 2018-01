Empfang mit Glühwein und Schmalzbrot

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Der erste von drei Glühweinempfängen der Fürstenwalder Linken findet heute, 16 bis 18 Uhr, vor dem Netto-Markt in der August-Bebel-Straße statt. Der traditionelle Neujahrsempfang für alle bietet neben Schmalzbroten, Glühwein und heißem Apfel-Ingwer-Punsch die Gelegenheit, mit Fraktionsmitgliedern ins Gespräch zu kommen. "Gerade vor der Bürgermeisterwahl ist das Bedürfnis groß, sich über Erreichtes und noch Ausstehendes zu unterhalten", teilt Orts- und Fraktionsvorsitzender Stephan Wende mit. Die Partei wirbt für ihren Kandidaten, Amtsinhaber Hans-Ulrich Hengst.

Weitere Glühweinrunden finden am Sonnabend, 10 bis 12 Uhr, vor dem Baudiscount in Nord, Karl-Liebknecht-Straße 23, und am 13. Januar, 10 bis 12 Uhr, auf dem Marktplatz statt.