Schmitz gegen neuen Poller in Großer Straße

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Altbürgermeister Jürgen Schmitz sieht im Zusammenhang mit der bevorstehenden Abpollerung des Nordteils der Großen Straße anders als der Vorsitzende des zeitweiligen Ausschusses "Für Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Großen Straße", Daniel Krebs (CDU), dessen Aufgabe bislang nicht als erfüllt an: "Eine tolle Verbesserung, den Nordteil abzugrenzen! ... Begeisterung für die Blumenkübel, die hatten wir am Südende der Großen Straße schon vor 27 Jahren ohne Ausschuss. Für die nunmehr durch knappen Mehrheitsbeschluss eskalierte Situation für eine Abpollerung des Nordteils ist sie völlig ausgeblieben, das Gegenteil ist der Fall!", schreibt der Stadtverordnete in einem Online-Kommentar. Allerdings jetzt die Verwaltung als Sündenbock auszumachen, sei verfehlt. "Noch ist Zeit, sofort zu stoppen, aber andere Stadtverordnete drängen die Verwaltung auf sofortigen Vollzug - so auch Herr Krebs in der letzten Sitzung 2017." Sich in diesem Disput an der Verwaltung zu reiben, diese gar zu Verstößen öffentlich zu nötigen, gebe einen nicht so optimalen Zustand der SVV wieder.