Frankfurt musiziert beim Bunten Hering

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Politischer Höhepunkt im Stadtleben ist in diesem Jahr die Oberbürgermeisterwahl. Am 4. März werden die Frankfurter zu den Wahlurnen gerufen. Erhält keiner der fünf Kandidaten genügend Stimmen, findet am 18. März die Stichwahl statt.

Kultureller Höhepunkt ist natürlich das Hansestadtfest Bunter Hering, das vom 13. Juli bis zum 15. Juli gefeiert wird. Und auch diesmal werden die Frankfurter und Slubicer zur Mitwirkung aufgefordert. Haben sie 2016 mitgetanzt und 2017 mitgesungen, lautet diesmal das (voraussichtliche) Motto: "Der Bunte Hering musiziert!" Fest zugesagt hat bereits das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Dessen traditionelle Stadtfest-Gala ist in diesem Jahr zweifach eine besondere. Zum einen, weil das Orchester berühmte Filmmusiken spielt. Zum anderen hat Howard Griffiths bei der Gala seinen letzten öffentlichen Auftritt in Frankfurt als Chefdirigent des Staatsorchesters.

Gemeinsam gesungen wird beim Bunten Hering natürlich trotzdem - beim zweiten Riesenradkonzert. Und laute Fangesänge werden ertönen, wenn am 15. Juli das Endspiel der Fußball-WM live auf der Hauptbühne übertragen wird.

Bewährtes wird auch 2018 fortgeführt. Das reicht von den Musikfesttagen an der Oder im März über das Kleinkunstfestival "Art an der Grenze" bis zu den Kleist-Festtagen und dem Festival "Transvocale". Und am 21. Dezember sind alle Bürger zum dritten öffentlichen Weihnachtssingen eingeladen.