1736 Euro zugunsten kranker Kinder

Doris Steinkraus

Gusow (MOZ) 1736,50 Euro haben Kunden bei der nun schon traditionellen Weihnachts-Sammelaktion im Friseursalon Butschke in Gusow für den Verein "Kinderlächeln" Berlin gespendet. Barbara Butschke hatte - wie seit 2008 - in der Adventszeit zur Spendenaktion zugunsten an Krebs erkrankter Kinder aufgerufen. Dafür hatte sie selbst diverse Geschenke gekauft und um ein großes Licht drapiert.

"Viele Kunden haben Spielsachen und Süßigkeiten gebracht", berichtet Barbara Butschke. Überwältigt sei sie von den vielen Geldspenden. Mancher Schein lag auch anonym im Kuvert im Briefkasten am Frieseursalon. Die Gusowerin hat den Betrag an den Verein "Kinderlächeln" überwiesen. "Am Dienstag hat der Verein den Eingang der Spende bestätigt. Die Mitglieder bedanken sich ganz herzlich bei allen Spendern", sagt Barbara Butschke. Solch ein großer Betrag aus einem doch recht kleinen Ort sei schon sehr ungewöhnlich. Noch dazu, weil bereits seit vielen Jahren immer wieder Menschen damit die Vereinsarbeit unterstützen. Mit dem Geld erfüllt der Verein Wünsche der kranken Kinder, beschert ihnen mit Ausflügen und Veranstaltungsbesuchen unvergessliche Eindrücke.

Die Sachgeschenke brachte die Gusower Familie persönlich auf die onkologische Station des Klinikums Berlin-Buch. "Die Mitarbeiter und natürlich auch die Kinder haben sich wieder sehr gefreut", berichtet die eifrige Spendensammlerin. Sie dankt auf diesem Weg allen, die einmal mehr diese Aktion zu einem großen Erfolg gestaltet haben. Die nächste Aktion, meist etwas kleiner als zur Weihnachtszeit, startet zu Ostern.