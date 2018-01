Neujahrskonzert ausverkauft

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das traditionelle Neujahrskonzert am Freitag in Angermünde, das die Ehm Welk-Verlagsbuchhandlung mit dem Preußischen Kammerorchester seit vielen Jahren organisiert, ist restlos ausverkauft. Das teilte Karla Schmook, Inhaberin der Buchhandlung, die das Konzert einst nach Angermünde holte, am Mittwoch mit. Die Karten zum Preis von 15 Euro (durch eine redaktionelle Verwechslung wurden 12 Euro genannt) waren schon im Vorverkauf schnell vergriffen, sodass es leider auch keine Restkarten mehr an der Abendkasse geben wird, bedauert Karla Schmook und freut sich gleichzeitig über den großen Zuspruch, den dieses Konzert inzwischen erfährt. "Wir haben mal mit zehn Gästen in Angermünde begonnen und wollten sogar schon aufgeben", erinnert sich die Initiatorin. Um so schöner sei es, dass inzwischen immer mehr Angermünder und auch Gäste von außerhalb diesen kulturellen Jahresauftakt in Angermünde mit dem uckermärkischen Orchester schätzen und lieben. Die Nachfrage werde jedes Jahr größer und übersteige die Kapazitäten. In einen größeren Saal umziehen wollen die Organisatoren dennoch nicht, um die besondere festliche Atmosphäre der Einstein-Aula zu erhalten.