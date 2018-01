Frank Balzer musste Posten aufgeben

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Ausgang der Bürgermeisterwahl in Eisenhüttenstadt hatte auch Auswirkungen auf das größte Wirtschaftsunternehmen Ostbrandenburgs ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH). Im dortigen Betriebsrat wurden Stühle nämlich neu besetzt.

Frank Balzer (SPD), der an diesem Freitag, offiziell in sein Amt als Bürgermeister eingeführt wird, musste seinen Posten als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei AMEH bereits räumen. Im Betriebsrat hat es eine Neuwahl gegeben. Den Platz von Balzer nimmt nun das langjährige Betriebsratsmitglied Mario Bochon ein, teilte der Betriebsratsvorsitzende Holger Wachsmann mit. Da durch das Ausscheiden des neuen hauptamtlichen Eisenhüttenstädter Bürgermeisters ein Stuhl in der Arbeitnehmervertretung frei geworden ist, rückte Margot Natusch nach. Insgesamt hat der AMEH-Betriebsrat 21 Mitglieder. Demnächst stehen laut Wachsmann die regulären Neuwahlen an.

Frank Balzer war seit Anfang der 1990er-Jahre Betriebsratsmitglied und seit 1996 Stellvertreter. Am 6. Januar wird der SPD-Politiker nun seinen Dienst als Verwaltungschef im Eisenhüttenstädter Rathaus aufnehmen. Mehrere Gespräche mit Mitarbeitern dort hat es in den vergangenen Wochen bereits gegeben.