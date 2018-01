Fördergesellschaft zur Jahrestagung in Leipzig

Anett Zimmermann

Möglin (MOZ) Die neue Ausgabe der Schriftenreihe "Thaer heute" ist jetzt in der Thaer-Gedenkstätte in Möglin erhältlich. Darüber informierte deren Leiterin Heike Gräfe. Dabei handelt es sich um den inzwischen zwölften Band. Dieser ist vor allem der Fördergesellschaft Albrecht Daniel Thaer selbst gewidmet, die vor 25 Jahren gegründet worden war. Ab Ende der Woche könne die Publikation, die auch einen Beitrag des Regionalhistorikers Reinhard Schmook enthalte, zudem über den Online-Shop der Gedenkstätte erworben werden, kündigte Heike Gräfe an.

Seit der Vorstandssitzung im Dezember stehe ebenfalls fest, dass die nächste Jahrestagung der Fördergesellschaft in Leipzig stattfinden wird. Vorgesehen sei diese überwiegend öffentliche Veranstaltung für den 16. Juni. Die Vorträge können demnach an der Universität Leipzig verfolgt werden, deren Campus sich mitten im Stadtzentrum befindet.

In Leipzig gibt es auch ein Albrecht-Daniel-Thaer-Institut für Agrarwissenschaften und ein Denkmal, das an den Begründer der Agrarwissenschaft (1752-1828) erinnert. Dieser war 1804 in preußische Dienste gewechselt und das Rittergut Möglin übernommen.

Über die besondere Geschichte des Denkmals in Leipzig, das 1859 errichtet worden war und 1947 einer Enttrümmerungsstraße weichen musste, werden Teilnehmer der Jahrestagung ebenfalls mehr erfahren. Das Denkmal kehrte erst 2011 wieder an seinen ursprünglichen Ort in der Lenné-Anlage Schillerstraße/Moritzbastei zurück.

Mit dem Thema "Entwicklung der Landtechnik" werde das der Vorjahrestagung aufgegriffen, erläuterte Heike Gräfe. Entsprechende Wünsche seien in Wandlitz geäußert worden, wo die Veranstaltung im Juni 2017 organisiert worden war. Das im dortigen Barnim-Panorama integrierte Agrarmuseum gehört zu den kooperativen Gründungsmitgliedern der Fördergesellschaft.

In Leipzig sei auch eine Werksbesichtigung bei der BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG vorgesehen, berichtete die Leiterin der Thaer-Gedenkstätte. Das umfangreiche Programm der Jahrestagung beginnt am 16. Juni bereits um 9 Uhr. Ab 16.30 Uhr sei dann die nicht öffentliche Mitgliederversammlung geplant. Ende April sollen die Einladungen verschickt werden. Ab dann sind auch Anmeldungen möglich.

Bereits eine Woche später steht in Möglin die 675-Jahr-Feier an, an der sich die Thaer-Gedenkstätte ebenfalls beteiligen wird. Das Festkomitee tritt übrigens am 18. Januar das nächste Mal im Gemeinderaum zusammen.

Die Thaer-Gedenkstätte Möglin ist in der Hauptstraße 10 zu finden. Diese hat noch bis Ende März Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Ab Ostern können die Ausstellungen dann Donnerstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr besichtigt werden (bis Ende September). Telefonische Anfragen sind über die Nummer 033456 35164 möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.albrecht-daniel-thaer.org.