Denkmal in Bewegung

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Vor 17 Tagen wurde das Mahnmal für die Terroropfer auf dem Breitscheidplatz eingeweiht. Doch kann eine Gedenkstätte, die wie ein Friedhof anmutet, langfristig auf einem so belebten Platz überhaupt funktionieren?

Die Bilder der Toten sind mit Regentropfen benetzt. Der schwarze Teddy mit seinem triefnassen Fell sieht leicht mitgenommen aus. Mit seinem bunten "Berlin"-Aufdruck wirkt er, als hätte ihn ein Tourist im Souvenirladen gegenüber am Bahnhof Zoo gekauft und ganz spontan zu der Sammlung aus Blumen, Kerzen und Fotos gestellt. "Ja, es kommt immer noch etwas Neues dazu", sagt Jörg Nöthe. Drei Mal die Woche kommt der freiberufliche Gärtner um sieben Uhr früh auf den Breitscheidplatz, um nach dem Rechten zu sehen. In den Reihen aus Teelichtern, die schützend einen Halbkreis vor den Stufen mit den Namen der Toten bilden, haben sich dann meist Servietten und Kippen verfangen, die der Wind über Nacht über den Platz geweht hat. "Das ist hier schon eine sehr zugige Ecke", sagt Nöthe.

Schon seit einem Jahr pflegt er das Gedenken an die zwölf Menschen, die am 19. Dezember 2016 von einem Terroristen auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Lkw tot gefahren wurden. Die AG City, ein Zusammenschluss aus Gewerbetreibenden rund um die Gedächtniskirche, hatten ihn engagiert, sich um das provisorische Kerzen- und Plakatmeer zu kümmern. Nachdem zum Jahrestag des Anschlages die offizielle Gedenkstätte mit den Namen in den Kirchenstufen eröffnet wurde, wird der 53-jährige Reinickendorfer für seine Dienste vom Berliner Senat bezahlt.

Bis heute bekommt er regelmäßig Gänsehaut, wenn er die Stelle betritt, an der so sinnlos Blut vergossen wurde und an der nun die Angehörigen auch ganz persönliche Dinge hinterlassen haben. "Ich vermisse Dich", steht auf einer Engelsfigur. Ein Mädchen beschreibt auf rotem Papier, wie sehr sie der Verlust ihres Großvaters schmerzt, der ihr die Welt zeigte und ihr das Schwimmen beibrachte.

Auch ihr herzzerreißender Brief ist in einen Rahmen gefasst, der vor Wind und Wetter schützen soll. "Der Regen fordert über kurz oder lang trotzdem seinen Tribut", sagt Jörg Nöthe. So muss er täglich abwägen, wann die Blumen so verwelkt sind, dass er sie entsorgen muss. Die persönlichen Gegenstände, die nicht mehr ansehnlich sind, gibt er jedoch in der Gedächtniskirche ab. Dort werden sie archiviert und können gegebenenfalls von Angehörigen wieder entgegen genommen werden.

"Solch eine Gedenkstätte an dieser Stelle ist auch ein Experiment", sagt Pfarrer Martin Germer. Er selbst saß in der Jury gemeinsam mit Architekten sowie den Vertretern der Angehörigen, die den Entwurf ausgesucht haben. Dass die Namen auf den Stufen so viel Platz haben, dass die Angehörigen und Fremden den Gedenkort jeweils individuell schmücken können wie ein Grab auf dem Friedhof, ist dabei gewollt. Doch es ist gleichzeitig auch ein Denkmal, das ohne Grabschmuck in naher oder ferner Zukunft so zurückhaltend wirken könnte, dass man sich vielleicht schon aus Unkenntnis und Unachtsamkeit pietätlos verhält.

Wie kann man dafür sorgen, dass auf den Treppenstufen, auf denen vorher Partytouristen und Obdachlose gerne die Bierdosen kreisen ließen, alles würdevoll ist? Eine Frage, die erst in den kommenden Monaten oder sogar Jahren aus der Situation heraus beantwortet werden kann, glaubt Germer. Mit der provisorischen Gedenkstätte hat er im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht. Selbst zum Pokalfinale, wenn Fußballfans den Platz gerne in eine wilde Feierwüste verwandeln und an die verwinkelten Kirchenmauern urinieren. Nach dem Anschlag kamen Dortmund-Fans zu Germer, suchten das Gespräch und warfen selbst die Frage auf, ob es moralisch vertretbar ist, an diesem Ort ein Fußballfest zu feiern. "Das hat mich schon bewegt", sagt der Pfarrer.

Es gab keine Schäden, kein Daneben-Benehmen. Und auch jetzt, 17 Tage nach Eröffnung des offiziellen Mahnmals, bleiben alle paar Sekunden Menschen aus aller Welt andächtig am Kerzenkreis stehen. Mit ihrer Anwesenheit scheinen sie dem fragilen Ort mitten auf dem zugigen Asphalt der Weltstadt einen zusätzlichen Schutz zu geben. Genauso wie die Buden des Weihnachtsmarktes, der noch bis zum 7. Januar geöffnet hat und dessen Händler den Terror zum großen Teil selbst erlebt haben.

Doch was passiert, wenn sich eine dicke Schneedecke über die Trauerlandschaft und die goldene Narbe im Pflaster legt? "Die Stadtreinigung hat den Auftrag, den Riss und die Namen in den Stufen immer wieder freizulegen", sagt Gärtner Nöthe.