Puschkin-Gymnasium lädt zum Tag der offenen Tür

Hennigsdorf (HGA) Das Puschkingymnasium eröffnet am Freitag den diesjährigen Reigen der Tage der offenen Schultür. An diesem Tag können sich künftige Siebtklässler mit ihren Eltern von 16 bis 19 Uhr über die Angebote der Schule informieren. Vorgestellt werden der gesamte Fächerkanon sowie die Arbeitsgemeinschaften. Rektor Uwe Mirau weist darauf hin, dass ab dem kommenden Schuljahr erstmals Latein als zweite Fremdsprache angeboten wird. Neben Informationen wird es im Gebäude an der Rathenaustraße auch Unterhaltsames geben. Die Schulband spielt, auch der Chor soll auftreten. Zudem wird das sportliche Angebot in der Turnhalle vorgestellt. Für einen Kaffee und einen kleinen Imbiss wird die hauseigene Cafeteria geöffnet haben.