Die letzte Reise der Christbäume

Eisenhüttenstadt (MOZ) Langsam werden die Weihnachtsbäume trocken und nadeln in die gute Stube. Das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) sammelt sie ein, bringt sie zur Kompostieranlage in Wellmitz, wo aus den alten Bäumen Nährstoff für neue wird.

Kaum ist Weihnachten vorbei, kann so mancher den Schmuck in der Wohnung nicht mehr sehen. Die Glaskugeln werden in den Keller verbannt, die Krippe eingemottet und der Tannenbaum zur Sammelstelle gebracht. Von dort aus tritt er seine letzte Reise in die Kompostieranlage an.

Erste Station: Die Sammelfahrzeuge des KWU. Das Unternehmen sammelt die Weihnachtsbäume nicht mehr mit dem Restmüll ein, stattdessen holen die Fahrer die Bäume in Extra-Touren von den ausgewiesenen Sammelplätzen ab. Der Grund: Das Kreislaufwirtschaftsgesetz hat sich verändert. Die Bäume sollen nun laut dem Gesetzgeber sortenrein und möglichst hochwertig verwertet werden. "Das ist ein besserer Weg, dadurch werden die Weihnachtsbäume nun fachgerecht entsorgt", sagt René Schardin, Fuhrparkleiter des KWU.

Die gesetzliche Umstellung hat Auswirkungen auf die Menge der Weihnachtsbäume, die das KWU im Landkreis Oder-Spree sammelt. 28,9 Tonnen hat das Unternehmen laut Sprecherin Evelyn Neidhardt Anfang 2017 eingesammelt, im Jahr davor waren es nur knapp 13 Tonnen. "Damals haben wir auch noch einige Bäume mit dem Restmüll abgeholt", erklärt Neidhardt.

In diesem Jahr beginnt das KWU im Landkreis Oder-Spree ab dem 8. Januar mit dem Bäume-Sammeln. In Eisenhüttenstadt und den umliegenden Ämtern setzt Fuhrparkleiter Schardin dafür zusätzliche Fahrzeuge und Personal ein, drei Tagestouren mit je zwei Fahrern sind extra unterwegs.

Die nun trockenen Tannenbäume müssen komplett von Kugeln, Lichterketten und Lametta befreit sein. Exemplare, die größer als zwei Meter sind, müssen zersägt werden. Sonst werden sie nicht mitgenommen zu ihrer fachgerechten Entsorgung, sprich: Kompostierung.

Denn das KWU fährt die Bäume zur Kompostieranlage nach Wellmitz. Dort werden die letzten trockenen Überreste vom Weihnachtsfest zunächst geschreddert. Durch Bodenlebewesen und Sauerstoff wird der Christbaum in der Anlage danach langsam abgebaut und schließlich Nährstofflieferant für neue Bäume und Sträucher.

Vor zwei Jahren hatte das KWU einen Modellversuch gestartet, aus den alten Tannenbäumen Strom zu machen. Dafür wurden die trockenen Christbäume aus einigen Ortschaften zu einem Biomasse-Kraftwerk nach Königs Wusterhausen gebracht. Doch bei dem Versuch blieb es, in diesem Jahr werden keine Bäume mehr zu Strom gemacht, sondern alle zur Kompostierung gebracht. "Der Entsorgungspreis ist so stark angestiegen, dass sich dieses Verfahren nicht mehr lohnt", sagt René Schardin vom KWU. Die Biomasse-Kraftwerke seien rund fünf Prozent teurer als normale Kompostieranlagen. Noch dazu käme der Transportweg der alten Tannenbäume nach Königs Wusterhausen zum Biomasse-Kraftwerk. "Das hat gesamtwirtschaftlich keinen Sinn gemacht." Außerdem würden Biomasse-Kraftwerke Schardins Erfahrung nach sowieso lieber Maisschrot und anderen Grünschnitt annehmen. "Das andere vergärt einfach besser, die trockenen Bäume produzieren nicht genug Gas", meint er.

Es gibt auch andere Möglichkeiten, seine trockenen Weihnachtsbäume loszuwerden. Das KWU empfiehlt beispielsweise, die Bäume einfach selbst zu kompostieren. Oder sie können in die Abfallkleinmengenannahmen des KWU gebracht werden, etwa in der Eisenhüttenstädter Oderlandstraße. In manchen Orten ist es auch Tradition, die Weihnachtsbäume auf einen Haufen zu werfen und bei einem Fest zu verbrennen.

Gibt es auch bei Ihnen im Ort ein Weihnachtsbaumverbrennen? Melden Sie uns Ihr Fest bis heute, 13 Uhr, unter der Tel. 03364 403850 oder an die E-Mail-Adresse eisenhuettenstadt-red@moz.de.