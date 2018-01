Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Die Schülerzahlen steigen auch in Rüdersdorf. Als die Grundschüler aus der Willi-Müller-Straße ins Neubaugebiet umzogen, hofften Eltern auf ein weiteres Schulangebot für ihre Kinder. Nun steht der Förderverein Evangelische Grundschule Rüdersdorf in den Startlöchern und auf einem bunten Flyer heißt es "Hurra, wir bauen eine Schule".

Der damalige Pfarrer Ringo Effenberger war es, der sich im April vor nunmehr schon vier Jahren in die unendliche Diskussion rund um die Schule und das Gebäude in der Willi-Müller-Straße eingebracht hatte und vorschlug, dort eine evangelische Grundschule einzurichten. Es fanden sich Befürworter dieser Idee. Und mindestens 20 Kinder, nicht nur aus Rüdersdorf, sondern auch den umliegenden, boomenden Orten von Erkner bis Schöneiche, die sofort eingeschult werden wollten. 2015 wurde ein Förderverein gebildet, der in der Gemeinde den Antrag stellte, im Gebäude an der Willi-Müller-Straße eine evangelische Grundschule einrichten zu dürfen.

Die Gemeindevertreter lehnten ab. Im Nachgang eine kluge Entscheidung, denn in die Gebäude hätte viel zu viel investiert werden müssen, um moderne Schulbedingungen zu schaffen. Aber der Wunsch nach einer evangelischen Grundschule blieb bestehen. Inzwischen gibt es Pläne, gibt es ein Grundstück, gibt es Bewerber und den Willen, loszulegen.

"Die neue Schule soll auf einer Wiese der Kirchengemeinde südlich des Essigstraße gebaut werden", sagt Ringo Effenberger vom Förderverein. Das zwei Hektar große Grundstück sei dafür geeignet und verkehrstechnisch gut angebunden. Bauherr wird die Stephanusstiftung sein. Geplant ist eine zweizügige Grundschule mit Turnhalle - perspektivisch zwölf Klassen. Die werde es aber zu Beginn nicht geben, sondern der in Modularbauweise entstehende Bau solle mitwachsen.

"Das ist auch eine Frage der Finanzen", sagt er. Da jede Schule in freier Trägerschaft die ersten drei Jahre ihres Bestehens komplett selbst finanzieren muss - vom Bau über sämtliche Personal- und Sachkosten bis hin zur Unterstützung finanziell schwächer gestellter Familien und das Land erst ab dem vierten Jahr einen Teil seiner finanziellen Verpflichtungen übernimmt -, "brauchen wir natürlich neben der manpower auch finanzielle Unterstützung und hoffen in der kommenden Zeit auf kleinere und größere Sponsoren", sagt Effenberger. Die Investitionssumme sieht er "im mehrstelligen Millionenbereich".

Für dieses Jahr hoffe man auf sichtbare Fortschritte. "Im Moment befindet sich der Bebauungsplan in der Genehmigungsphase durch die Rüdersdorfer Gemeindevertretung. Es liegt bereits eine lange Zeit mit den nötigen Vorplanungen, Gutachten und Abwägungen, Besprechungen und ersten Auslegungen hinter den Initiatoren. "Mit gutem Willen ist es möglich, diese Hürde im ersten Quartal zu nehmen", hofft Effenberger. Danach könnte die bauliche Umsetzung beginnen.

Mit Übergangslösungen soll die Bauphase überbrückt werden. "Wir hoffen, im August 2019 die ersten Kinder einschulen zu können." Dabei stünde die Schule Kindern aller Konfessionen und Weltanschauungen offen. Die Klassenstärke solle "so klein wie möglich, aber bezahlbar sein", sagt Effenberger. Dabei sei die Anzahl der Kinder in der Klasse nicht das Problem, denn "wir sind fest entschlossen, durch den reformpädagogischen Konzeptansatz die Schule zu einem Erlebnisort zu machen, der viele verschiedene Optionen für die Lernentwicklung bietet", sagt Effenberger.

Man kann jetzt schon ganz aktiv im Schulförderverein mitwirken. Das täten zum Glück inzwischen auch schon etwa 25 Elternpaare und andere. "Eine Anmeldung für ein Schuljahr können wir seriöserweise erst in Angriff nehmen, wenn die nötigen bürokratischen und Genehmigungshürden in Land und Kommune genommen sind", sagt Effenberger. Weist zugleich aber auch darauf hin, dass eine Website im Aufbau sei, auf der man dann alle nötigen Informationen, Anträge dergleichen abrufen könne.

Spendenkonto IBAN: DE39 1705 4040 0020 0402 02, BIC: WELADED1MOL