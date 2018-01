Warnung vor der Rutschgefahr

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Der Landesbetrieb Straßenwesen hat Wort gehalten: Noch vor dem Jahreswechsel sind an der Brücke auf dem Oder-Neiße-Radweg im Kunersdorfer Grund bei Lebus Warnschilder aufgestellt worden. Denn auf der zwischen dem Kunersdorfer See und der Oder an der Bundesstraße 112 gelegenen Brücke mit ihrem starken Gefälle ist es oft gefährlich glatt. Das haben mehrere Radfahrer schmerzlich erfahren, die in den vergangenen Monaten dort gestürzt sind.

Der Lebuser Mike Köhler hatte sich deshalb an die Seelower Straßenmeisterei und an unsere MOZ-Lokalredaktion gewandt. Er wollte erreichen, dass die Radfahrer vor der "Schmierseife" auf dem Brückenbelag gewarnt und geeignete Maßnahmen dagegen ergriffen werden. Das hat die Pressesprecherin des Landesbetrieb Straßenwesen, Cornelia Mitschka, zugesichert. Experten sollen jetzt noch den Zustand der Brückenbeläge unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls etwas daran ändern.