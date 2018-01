Anwohnerprotest gegen hohes Windrad

Olav Schröder

Lobetal (MOZ) Der Einsatz einer Initiativegruppe von Anwohnern gegen eine Windkraftanlage in Lobetal wird jetzt auch Thema im RBB-Fernsehen. Am Sonnabend wird um 11 Uhr Marc Langebeck mit dem Blauen Robur nach Lobetal kommen, wie Kurt Sommerfeld, Mitglied der Initiativgruppe, mitteilt. Treffpunkt ist am Ladeburger Weg in der Nähe des Windrades. Alle Anwohner und interessierte Gäste sowie der Bernauer Bürgermeister sind hierzu eingeladen.

Mehr als 70 Anwohner aus Lobetal fordern den Abriss der rund 200 Meter hohen Windkraftanlage, die in der Nähe ihrer Siedlung aufgestellt wurde und im November 2016 in Betrieb genommen wurde. Aus ihrer Sicht ist die Genehmigung für die Aufstellung der Anlage hinfällig, da die erforderlichen Abstände zur Wohnbebauung nicht eingehalten werden. Die Anwohner würden vor allem durch den Lärm und Schlagschatten der Anlage beeinträchtigt.