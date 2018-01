Ornithologe füttert das ganze Jahr

Futtersäulen: Der Ornithologe Martin Müller füttert Vögel in seinem Garten mit diesen Futterspendern. Der Hohenwutzener lädt am Sonnabend ab 14 Uhr zur Nabu-Aktion "Stunde der Wintervögel" ein. Erwachsene und Kinder können Vögel beobachten, zählen und bes © Foto: MOZ/Steffen Göttmann

Hohenwutzen (MOZ) Der Naturschutzbund (Nabu) ruft von Freitag bis Sonntag dazu auf, in den Gärten die Wintervögel zu beobachten und zu zählen. Der Ornithologe Martin Müller lädt am Sonnabend ab 14 Uhr Interessierte zu sich nach Hause ein.

Martin Müller aus Hohenwutzen beobachtet schon seit mindestens 35 Jahren Vögel. Der Vogelkundler zählt im Auftrag der Wissenschaft regelmäßig in bestimmten, abgezirkelten Gebieten den Vogel-Bestand. "30 von 39 Vogelarten in Brandenburg haben zwischen 1995 und 2016 stark abgenommen", sagt der Hohenwutzener. Dabei verweist er auf Jörg Vogelsänger (SPD), Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. Dieser hatte auf eine Große Anfrage mit 80 Fragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Entwicklung der Vogelwelt im vergangenen September diese Zahlen genannt.

Bei der "Stunde der Wintervögel" wie der Nabu die Aktion am Wochenende tituliert, sollen Kinder und Erwachsene Vögel beobachten und die Arten bestimmen. Neben Standvögeln, die immer das ganze Jahr über in der Region leben, gibt es Wintergäste wie Nordische Gänse, die der Dunkelheit in Skandinavien entfliehen und in Deutschland überwintern.

Die am meisten vorkommenden Arten seien laut Vogelsänger Haussperling, Kohlmeise und Buchfink, die am wenigsten Seggenrohrsänger, Sumpfohreule und Uferschnepfe. "Sie sind mit der Trockenlegung von Feuchtgebieten verloren gegangen", sagt Müller. Die Vogelbestände im Wald und an Gewässern seien stabil, in Siedlungsgebieten und in der Agrarlandschaft rückläufig.

"Art und Intensität der Flächennutzung, Verschlechterung des Landschaftswasserhaushaltes" und Raubtiere wie Rotfuchs, Marderhund und Waschbär wirkten sich negativ auf den Vogelbestand aus, zitiert Müller den Minister. Waschbären seien Alleskönner, sie klettern und schwimmen, so dass sich Vögel nur schwer schützen können. Grünland und Brachen sind zurückgegangen. "Stilllegungsflächen sind aber äußerst wichtig für die Vogelwelt, weil es dort viele Insekten gibt", so der Ornithologe. Auch Gartenbesitzer können etwas tun, um Vögeln einen Lebensraum zu bieten. "Die Baumärkte bieten einen Maschinenpark, den Hobbygärtner gerne einsetzten", sagt Müller. Er appelliert, den Rasen nicht immer auf englische Länge zu stutzen, in einer Ecke des Gartens Laub zu tolerieren, auch Reisighaufen liegen und in manchen Winkeln Brennnesseln stehen zu lassen. Denn darin nisten Nachtigall und Sumpfrohrsänger. Auch er müsse seine Familie manchmal überzeugen, erzählt er lachend. Laubbläser nerven aber nicht nur die Nachbarn, sondern schädigen die Mikroorganismen in der obersten Bodenschicht.

Martin Müller empfiehlt, die Vögel in den Gärten ganzjährig zu füttern. Dafür reichen schwarze Sonnenblumenkerne aus heimischer Produktion aus. Er selber füttere auch Tauben, mit Weizen. Zudem seien die handelsüblichen Meisenringe und Fettknödel zu empfehlen. Wenn es richtig kalt wird, müssen Vögel fressen, um ihren Energiehaushalt zu stabilisieren, sonst sterben sie. Mit dem Fett gelinge das sehr schnell.

Der Ornithologe nutzt Futtersäulen, die im Zoohandel erhältlich seien und die an mehren Stellen vor Fenstern seines Hauses hängen. Sie werden häufig angeflogen. Die Vögel lassen sich so auch bei Dauerregen gut beobachten. Darüber hinaus rät Müller zu Nisthilfen, die im Februar und März aufgehängt werden sollten.

Stunde der Wintervögel, 6. Januar, ab 14 Uhr bei Martin Müller, Neuglietzener Straße 6 in Hohenwutzen; Informationen: www.nabu.de