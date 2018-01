"Ich sage, wann es wo lang geht"

Jürgen Rammelt

(MZV) In zwei Tagen ist es wieder soweit. Am 6. Januar startet auf dem südamerikanischen Subkontinent die Rallye Dakar. Es ist die insgesamt 40. Auflage des Wüstenklassikers und die zehnte Tour, die durch drei Länder Südamerikas führt. Zum zehnten Mal dabei ist auch Timo Gottschalk aus Rheinsberg. Mit dem Rallye-Navigator, der die Dakar 2011 mit dem Katari Nasser Al-Attiyah am Steuer gewann, sprach kurz vor der Abreise RA-Mitarbeiter Jürgen Rammelt über die erneute Herausforderung.

Herr Gottschalk, nach dem enttäuschenden Abschneiden mit Platz 27 im Vorjahr ist es eher ruhig um Ihre Person geworden. Woran lag das?

Nach der Dakar 2017 sind wir noch einige Läufe zum Marathon-Weltcup gefahren. Jedoch hatten wir immer einige technische Probleme und konnten somit kein gutes Gesamtergebnis erreichen.

Wie inzwischen bekannt wurde, hatten Sie im Sommer einen schweren Unfall. Was genau ist passiert?

Ja, leider. Ich wurde bei einem Unfall in Georgien schwer verletzt. Wir waren zu dritt mit Motorrädern unterwegs. Ein Kleintransporter hatte in einer Kurve überholt und ist frontal in mein Motorrad gekracht.Insgesamt diagnostizierten die Ärzte bei mir 16 Knochenbrüche. Neben fünf Rippen, drei Wirbeln und beiden Beinen war auch das Becken dreimal gebrochen. Mit einem Ambulanzflieger wurde ich nach Deutschland geflogen, wo ich dann drei Wochen im Unfallkrankenhaus in Berlin betreut worden bin.

Blieb bei der langen Genesungsphase überhaupt genug Zeit für die Erholung und Vorbereitung?

Die physische Vorbereitung hatte sicher nicht den Umfang wie in den zurückliegenden Jahren, zumal ich immer noch etwas in der Bewegung eingeschränkt bin. Schnell aus dem Auto zu springen, um den Reifen zu wechseln oder das Auto frei zuschaufeln, das geht noch nicht. Aber dafür ist die Vorbereitung am Schreibtisch umso intensiver ausgefallen.

Sie werden wieder als Navigator von Yazeed Al-Rajhi fungieren, mit dem Sie seit 2015 ein Cockpit-Gespann bilden. Wie würden Sie Ihren Fahrer, der aus Saudi Arabien stammt, charakterisieren? Was trägt besonders zur Harmonie, so Sitz an Sitz, bei?

Vom ersten Meter mit Yazeed im Auto hatte ich ein gutes Gefühl. Er ist in meinen Augen ein großes Talent. Jedoch unterscheidet er sich etwas von mir. Ich will immer die Erfolge sofort - er hat Geduld und kann auf den richtigen Moment warten. Aber gerade das, denke ich, macht unsere gute Zusammenarbeit aus.

Und wie genau ist die Zusammenarbeit im Cockpit geregelt?

Grob gesagt, versuche ich, ihm die Informationen, die wir mit dem Road-Book vom Veranstalter bekommen, im richtigen Zeitpunkt zu übermitteln. Soll heißen, ich sage ihm, wann es wo lang geht und auch wann Gefahren lauern beziehungsweise wo er sehr vorsichtig fahren muss. Diese Angaben müssen auf den Meter genau passen, um schnell und auch gleichzeitig sicher unterwegs zu sein. Dazu bedarf es ein gewissen Vertrauens zwischen, das sich im Laufe der Zeit zwischen uns entwickelt hat.

Mit welchem Fahrzeug werden Sie die Dakar in Angriff nehmen?

Wir werden für das Team X-Raid Mini an den Start gehen. Wir werden in einem der drei neu entwickelten Mini Cooper John Works Buggy an der Rallye teilnehmen.

Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem Start am Wüstenmarathon in Südamerika?

Nach den Vorbereitungen dort werden wird am 6. Januar in Lima der Start sein. Zum 40. Jubiläum der Rallye wird eine anspruchsvolle Strecke erwartet mit viel Sand, Offroad und Dünen in der ersten Woche und ein sehr anspruchsvolles gemischtes Terrain in der zweiten Woche.

Wie sehen Sie die Konkurrenz allgemein und speziell die Chancen der Minis?

Unser neu entwickelter Buggy hat eine gute Basis und viel Potenzial. Wir wissen aber, dass die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist und das Auto noch nicht die bestmögliche Performance hat. Die Konkurrenz von Peugeot und Toyota wird sehr stark sein. Peugeot hat die besten Autos und sehr gute Fahrer. Wir müssen schauen wo wir stehen und was möglich ist. Wenn wir eine Chance mit dem neuen Auto haben, müssen wir diese im richtigen Moment nutzen. Jedoch dürfen wir auch nicht zu viel erwarten. Es wird eine harte Dakar und jeder Teilnehmer kann Probleme bekommen.

Das komplette Interview mit Timo Gottschalk und ein seperater Vorbericht sind am Donnerstag in der Printausgabe des Ruppiner Anzeigers veröffentlicht.