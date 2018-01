Im wollüstigen Klangrausch

Peter Buske

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Komm Zigány, spiel mir was vor, spiel bis mein Herz vor Freude tanzt", fordert der liebesunglückliche Tassilo in Emmerich Kálmáns Operette "Gräfin Mariza" zwecks Linderung seiner Seelenschmerzen einen geigenspielenden Vertreter des einst Zigeuner genannten Volkes der Sinti und Roma auf. "Ich geb' dir alles, was du willst, wenn du meine Freuden, meine Schmerzen mit mir fühlst", lautet der diesbezügliche Auftrag. Ihn zu erledigen, gelingt auch mit dem Engagement des in der ungarischen Zigeunermusik verwurzelten Geigenvirtuosen Roby Lakatos und seiner Mitstreiter an Zymbal, Gitarre, Klavier, Violine und Kontrabass, die im Mittelpunkt des Neujahrskonzertes des Brandenburgischen Staatsorchesters unter Leitung von Howard Griffiths in der Frankfurter Konzerthalle stehen.

Größtenteils feurige Klänge aus Ungarn stehen auf dem Programm, gemischt mit Hits aus dem rumänischen und russischen Volksliedschatz. Für Paprikawürze und explodierende Spielfreude ist also gesorgt. Und so brennen sie ein farbenbuntes Klangfeuerwerk ab. Doch manches davon erweist sich als Rohrkrepierer.

Schuld daran ist eine übersteuerte Verstärkertechnik für die einzelnen Instrumente der Band, sodass ein metallisch-spröder, kompakter und basslastiger Klang entsteht. Betroffen davon ist unter anderem Lakatos' rasantes, jazziges und improvisationsreiches Stück "New Alliance", dessen klangliche Vorzüglichkeiten sich leider nur erahnen lassen. Ähnlich ergeht es Isaak Dunajewskis romantischem "Alten Walzer", der in den launischen, nunmehr lärmenden "Csárdás lunatique" von George Boulanger übergeht, gefolgt vom temperamentvollen Zigeunertanz von Vladimir Cosma.

Neben Lakatos brilliert gleichfalls der Cymbalist Jenö Lisztes mit schier unglaublichen Klöppelarbeiten, die ihren Höhepunkt in dem von ihm arrangierten "Hummelflug" von Nikolai Rimsky-Korsakow finden.

Nicht weniger umjubelt der effektvoll bearbeitete "Lerchen"-Flug von Grigoras Dinicu, bei dem Roby Lakatos mit irrwitziger Saitenakrobatik schier staunen macht. Und so nimmt es nicht wunder, dass die extrovertierte Fröhlichkeit der Band auch die Musiker des Staatsorchesters zu entsprechender Begleitung animiert.

Doch wissen sie auch mit hungarophonen Highlights von Hector Berlioz, Johannes Brahms und Johann Strauss jr. für orchestersolistischen Furor zu sorgen. Davon profitiert ebenso Georges Enescus folkloristisch geprägte 1. Rumänische Rhapsodie A-Dur wie auch der saitenakrobatische Wettstreit zwischen Roby Lakatos und des Staatsorchesters stellvertretendem Konzertmeister Stefan Hunger, die in Vittorio Montis unverwüstlichem "Csárdás" gemeinsam der großen Gefühlsgeste huldigen und sich mit allen anderen in einen geradezu wollüstigen Klangrausch steigern. Es folgen mehrere Zugaben und Standing Ovations - das Jahr fängt ja gut an!